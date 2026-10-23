CSIF denuncia una "acumulación excesiva" de horas entre los profesionales del Hospital de Ciudad Real

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación que, según asegura, están sufriendo profesionales del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR), con una "acumulación excesiva" de horas de trabajo y trabajadores que todavía tienen pendientes "más de 30 días de compensación".

El sindicato atribuye esta situación a la gestión de la Gerencia del centro y sostiene que la falta de una planificación adecuada está obligando a los profesionales a realizar doblajes de jornada para cubrir las necesidades asistenciales. A ello, añade CSIF, se suma la desprogramación de calendarios de trabajo que ya estaban establecidos.

Según la organización sindical, estos cambios están alterando la organización de las jornadas y dificultando la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores.

"En lugar de cubrir todas las bajas, permisos y vacantes que se producen en la plantilla con la incorporación de más profesionales, la Gerencia está bloqueando nuevas contrataciones", ha lamentado CSIF.

"Plantillas insuficientes"

La presidenta de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha advertido de que la situación no es sostenible para los trabajadores.

"No es aceptable ni sostenible que la asistencia se sostenga a costa del sobreesfuerzo de sus profesionales. Hay que garantizar una planificación eficaz y plantillas suficientes con la incorporación de todo el personal necesario", ha señalado.

Fernández ha añadido que los trabajadores están "cansados de los cambios de jornada y de los cambios sobre los calendarios previstos".

El sindicato asegura que esta situación está provocando una "importante acumulación de horas pendientes que continúa creciendo". CSIF recuerda que la jornada anual de referencia se sitúa en 1.519 horas y advierte de que, si la situación continúa, esta cifra podría ser "superada con creces" en determinados casos.

La organización sostiene que la acumulación de horas también repercute en los descansos de los profesionales, su conciliación y sus condiciones laborales, además de poder afectar, según apunta, a su salud física y mental.

Explicaciones al Sescam

El sindicato asegura que trasladó esta situación a la Administración durante la última mesa sectorial, celebrada el pasado 13 de noviembre. En ese encuentro, CSIF solicitó explicaciones al gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, quien, según la organización sindical, manifestó que depositaba su confianza en la gestión de las contrataciones realizadas por las diferentes gerencias.

Ese mismo día, CSIF solicitó al director general de Recursos Humanos, Íñigo Cortázar, una reunión "a la mayor brevedad posible" para abordar esta cuestión y otros asuntos laborales.

Sin embargo, el sindicato afirma que continúa a la espera de ese encuentro debido a la "agenda tan comprometida" del responsable de Recursos Humanos.

Ante esta situación, CSIF exige a la Gerencia del Hospital General Universitario de Ciudad Real que adopte "medidas inmediatas" para corregir la situación, garantice el cumplimiento de la jornada anual correspondiente y establezca un calendario realista para compensar las horas pendientes.

El sindicato reclama además que cualquier solución respete los descansos y los derechos laborales de los profesionales de la plantilla.