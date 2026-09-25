El Ministerio de Sanidad corrige al alza las listas de espera de Castilla-La Mancha tras el error detectado en abril

Casi diez meses después del cierre del ejercicio, el Ministerio de Sanidad ha corregido los datos de las listas de espera quirúrgicas de Castilla-La Mancha correspondientes a 2025, después de que la propia comunidad autónoma detectara y comunicara el error tras la publicación del informe inicial en abril.

La rectificación modifica al alza tanto el número de pacientes pendientes de una operación como el tiempo medio de demora.

La actualización eleva de 36.260 a 36.491 las personas que aguardaban una intervención a 31 de diciembre y sitúa en 117 días, frente a los 92 que figuraban inicialmente, la espera media para ser operado.

El cambio se ha conocido este jueves, 24 de septiembre, después de que el Ministerio de Sanidad haya actualizado los informes del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondientes a diciembre de 2025.

Según han explicado fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL, fue la propia comunidad autónoma la que detectó el error cuando se publicó el informe inicial el pasado mes de abril y lo comunicó motu proprio al Ministerio.

La incidencia, según estas fuentes, se produjo por un fallo al encriptar el archivo Excel remitido desde Castilla-La Mancha, lo que provocó que determinados datos no se trasladaran correctamente al informe estatal.

Cinco meses después de que Castilla-La Mancha comunicara la incidencia, el Ministerio ha corregido finalmente los datos y ha publicado el informe definitivo.

El nuevo balance incorpora 231 pacientes más a la lista de espera quirúrgica castellanomanchega respecto al dato publicado inicialmente. La tasa también cambia: pasa de los 18,06 pacientes por cada 1.000 habitantes que figuraban en la primera versión a 18,17 por cada 1.000 en la actualización.

El cambio más llamativo se produce en la demora. Los datos publicados en abril situaban la espera media castellanomanchega en 92 días. El informe definitivo la establece en 117 días, es decir, 25 días más.

Más de 9.000 pacientes esperando en Oftalmología

La revisión afecta también a las principales especialidades quirúrgicas de la región. Oftalmología continúa siendo la especialidad con más pacientes pendientes, pero pasa de los 9.094 contabilizados inicialmente a 9.199. Le sigue Traumatología, con 8.821 pacientes, frente a los 8.801 anteriores.

También aumenta la lista de Cirugía General y Digestiva, de 6.333 a 6.420 pacientes, mientras que Otorrinolaringología (ORL) pasa de 4.227 a 4.233.

En Urología, el cambio es menor: de 2.772 a 2.774 pacientes. Ginecología pasa de 1.129 a 1.140.

Con las cifras rectificadas, el tiempo medio de espera es de 110 días en Oftalmología, 113 en Traumatología, 96 en Cirugía General y Digestiva, 149 en ORL y 117 en Urología.

La demora más elevada de Castilla-La Mancha corresponde a Neurocirugía, con 165 días, seguida de Cirugía Maxilofacial, con 163, y Angiología y Cirugía Vascular, con 151.

En el extremo contrario se encuentran Cirugía Torácica, con 36 días, y Cirugía Cardíaca y Dermatología, ambas con 81 días.

Datos nacionales

La rectificación de los datos castellanomanchegos ha tenido efecto también sobre la fotografía del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

El nuevo informe sitúa en 853.740 los pacientes que estaban esperando una intervención quirúrgica en España a 31 de diciembre de 2025, mientras que la primera versión había contabilizado 853.509 personas.

Es decir, los 231 pacientes añadidos al dato nacional coinciden exactamente con los que se incorporan a Castilla-La Mancha tras la corrección.

La demora media nacional queda ahora establecida en 122 días, frente a los 121 días de la primera versión y los 126 días de diciembre de 2024. La revisión modifica así también la comparación interanual: la espera se redujo en cuatro días, y no en cinco como señalaba el informe inicial.

La diferencia entre comunidades es, además, muy amplia. Andalucía registra la mayor espera media, con 173 días, seguida de Cataluña, con 142, y Aragón, con 135. En el otro extremo aparecen Madrid, con 50 días, País Vasco, con 64, y Galicia, con 73.

La tasa nacional se sitúa en 17,7 pacientes por cada 1.000 habitantes, frente a los 18,17 de Castilla-La Mancha.

Las tasas más elevadas corresponden a Cantabria (24,92), Cataluña (24,84), La Rioja (23,80) y Andalucía (23,51). Las más bajas se registran en Comunidad Valenciana (9,91), Castilla y León (10,57), País Vasco (10,81) y Madrid (11,23).

Más de seis meses esperando

El informe también revela que 184.748 pacientes llevaban más de seis meses esperando una intervención quirúrgica en España a finales de 2025. Representan el 21,6 % del total, 1,3 puntos menos que un año antes.

La situación vuelve a presentar grandes diferencias territoriales. El porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera alcanza el 32,2 % en Andalucía, el 32 % en Cataluña y el 26,2 % en Cantabria. En Madrid, en cambio, se sitúa en el 0,8 %; en el País Vasco, en el 2,3 %, y en Galicia, en el 5,7 %.

Por especialidades, las mayores demoras medias del conjunto del país corresponden a Cirugía Plástica, con 268 días, Neurocirugía, con 172, y Otorrinolaringología, con 142.

Entre los procesos quirúrgicos concretos, las esperas más largas corresponden a la cirugía de juanetes, con 146 días, y la extirpación de amígdalas, con 129.

En el otro extremo se sitúan Dermatología, con 64 días, y Cirugía Cardíaca, con 88.

Consultas externas

El informe del Ministerio ofrece también la fotografía de las listas de espera para consultas externas. En Castilla-La Mancha, la espera media para una consulta con un especialista se sitúa en 64 días, muy por debajo de la media nacional.

En el conjunto de España, la demora media ha bajado de 105 a 102 días, aunque ha aumentado ligeramente la tasa de pacientes pendientes: a cierre de 2025 había 84,42 personas por cada 1.000 habitantes esperando una consulta de atención especializada hospitalaria, 1,2 puntos más que un año antes.

El 61,3 % de esos pacientes tuvo que esperar más de 60 días.

Por comunidades, las mayores demoras se registraron en Canarias (162 días), Navarra (152), Aragón (138) y Andalucía (136). En el extremo contrario aparecen La Rioja (32), País Vasco (49) y Cantabria (61).

Por especialidades, Traumatología, con 132 días, y Dermatología, con 127, fueron las consultas con mayor espera media. Cirugía General, con 61 días, Ginecología, con 64, y Cardiología, con 68, registraron las menores demoras.