El Hospital de Toledo realizará un estudio forense en los laboratorios donde se siguen produciendo intoxicaciones

La Dirección del Hospital Universitario de Toledo ha anunciado que pondrá en marcha nuevas actuaciones en el área de los laboratorios de Anatomía Patológica para "profundizar en el análisis de la situación y complementar las que se han venido realizando de forma continuada".

Según han detallado, no han identificado hasta el momento ninguna causa de las intoxicaciones que han denunciado en los últimos meses los sindicatos y algunos profesionales, una situación que se remonta a finales de 2024.

Entre los síntomas que, según indican, están sufriendo se encuentran mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias y cutáneas, sangrados nasales, alteraciones tiroideas o ferropenia.

El centro hospitalario ha afirmado que las medidas que se van a desplegar han sido presentadas este viernes a los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Y se sustentan en criterios estrictamente técnicos y objetivos emitidos tanto desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como de la Inspección de Trabajo, "con el objetivo de proteger la salud de los profesionales y garantizar la actividad asistencial".

En concreto, se contratará una empresa especializada para la realización de un análisis forense de esta área, que permitirá ejecutar un estudio de mayor alcance de las condiciones ambientales, estructurales y de funcionamiento de las instalaciones.

El estudio incluye una evaluación detallada del entorno, analizando aspectos como ventilación y climatización, materiales estructurales y sistemas de extracción, así como la posible presencia y exposición a agentes nocivos.

Además, se elaborará un plan funcional que contemple la posible reubicación de la actividad del laboratorio de Anatomía Patológica.

Más 1.000 horas de mediciones

Como han recordado, las empresas BSA, SGS y Ambisalud han realizado trabajos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones de ventilación, extracción de aire, climatización y sistemas de mantenimiento de presiones en el área de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, "concluyendo que su funcionamiento es correcto".

A estas empresas se ha unido el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental de Ciudad Real (Itquima UCLM), que ha realizado una evaluación de la exposición laboral a contaminantes químicos en el área de los laboratorios, "sin resultados concluyentes".

También, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, han desarrollado de forma continuada actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, equipamiento y mediciones.

En definitiva, más de 1.000 horas de mediciones en el área de los laboratorios, "con valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente".

"La dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo continuará informando con transparencia de cualquier avance relevante y mantiene su compromiso con la seguridad de los profesionales, el rigor técnico y la mejora continua de las condiciones de trabajo", ha sentenciado.

Radiaciones no ionizantes

Tras la nula detección del motivo de las intoxicaciones, tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el sindicato CSIF pidió realizar mediciones de radiaciones no ionizantes en la zona.

Según informaron, ante la "pasividad de la administración", el sindicato "tomó la iniciativa para pedir un presupuesto a una empresa especializada, para evaluar campos eléctricos alternos, campos magnéticos alternos, campos eléctricos continuos (electrostática), campos magnéticos continuos (magnetostática), ondas electromagnéticas e interferencias electromagnéticas de tensión/corriente en la instalación eléctrica".

Un estudio que tendría un coste de "solo 544 euros". "Es tremendamente indignante esta inacción. Ni siquiera estamos hablando de cantidades desorbitadas para seguir descartando factores de riesgo", denunció.