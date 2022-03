Sara Carbonero comparte en Instagram su foto más emocionante: "Te amamos"

La periodista toledana Sara Carbonero está disfrutando de un momento muy bueno en su vida personal. Renovada y empoderada, la periodista está haciendo lo que quiere sin dar explicaciones a nadie y dejándose llevar en cada situación. Eso sí, no está a salvo de los rumores que aseguran que ha roto su relación de amistad -especial- con Kiki Morente, algo que ella ni ha confirmado, ni desmentido, porque ya sabemos que es uno de los rostros conocidos más discretos del panorama nacional.

Después de haber hecho un viaje de ensueño con su amiga Isabel Jiménez a México por motivos de trabajo de la marca de ropa que llevan, Sara ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía entrañable. Se trata de una imagen con su abuela para felicitarla en sus 97 años y ha recordado con todos sus seguidores momentos inolvidables con ella:

"Recuerdo cómo me peinabas y vestías con mimo y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto. Muchas tardes de verano nos las pasábamos tejiendo juntas con lana de mil colores mientras veíamos la telenovela que tanto te gustaba. Recuerdo esperar ansiosa, al lado de la estufa, a la paloma blanca de la nieve que se posaba en la ventana de la cocina por Navidad. Recuerdo jugar en la canasta de la “portada” con los primos y conducir la BH roja sin ruedines. Siempre te asomabas por detrás de las cortinas mientras hacías la comida para comprobar que no nos hubiésemos caído. Recuerdo cómo preparabas en tiempo récord tus tortillas de patata para 25 personas si hacía falta. Siempre había sitio en la mesa para uno más.Te recuerdo cuidando y “chinchando” al abuelo, hasta el final. Recuerdo la emoción en tus ojos cada vez que te contaba algo bueno relacionado con el trabajo. Es la misma de hoy".

No cabe duda de que Sara tiene mucha suerte por seguir disfrutando de su abuela, de 97 años, que no solamente está viviendo momentos súper especial al haber crecer a sus hijos, nietos, también a sus bisnietos. "Feliz cumpleaños abuelita, que vivas todo el tiempo que quieras, que quieras todo el tiempo que vivas", terminaba diciendo la periodista, con un "Te amamos" para finalizar.

