El camión de Emiliano, la tienda sobre ruedas que llena la nevera de 51 pueblos de Cuenca: "Hago 300 kilómetros al día"

Esta Navidad, los vecinos de 51 pueblos de Cuenca no esperan a Papá Noel ni a los Reyes Magos. Ansían ver llegar el camión IVECO de Emiliano Poderoso Moya, su única vía para llenar la nevera y la despensa sin necesidad de desplazarse decenas de kilómetros.

Congelados Emiliano nació hace 14 años, aunque él lleva 23 en el sector de la venta ambulante. Desde entonces, parte desde Motilla del Palancar (donde reside) y recorre carreteras secundarias y puertos de montaña para abastecer a 10 u 11 municipios de la Serranía Alta conquense y parte de la Manchuela cada jornada.

"Hago unos 300 kilómetros al día. La mayoría de estos pueblos no tienen ni tienda de ultramarinos donde puedan comprar un paquete de yogures", relata Emiliano a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Por ello, en su supermercado de cuatro metros sobre ruedas los clientes pueden encontrar lácteos, embutidos, carne fresca y pescado congelado.

Emiliano junto a su camión-tienda. Cedida

Aunque la Navidad trae encargos especiales, insiste en que la Nochebuena o Nochevieja son "un día más" dentro de su reparto semanal. "Lo importante es llevarles un servicio básico de primera necesidad. Paso todas las semanas menos los 15 días de vacaciones", apunta.

En su dilatada experiencia, Emiliano ha sido testigo de un cambio en la costumbre de reunir a la familia en el pueblo. "Antes los hijos venían a casa de los padres a cenar, sin embargo, ahora la gente opta porque los padres se vayan con los hijos a la ciudad". El resultado es un desierto navideño: "Muchas aldeas se quedan 15 o 20 días sin apenas gente", advierte.

El camión de Emiliano entrando en uno de los pueblo de Cuenca que abastece. Cedida

A la puerta de casa

Las dimensiones de su camión le permiten colarse por calles estrechas y parar puerta por puerta. "El 90 % de mi clientela es gente mayor que agradece mucho que pare en su casa, ya que van con andador o muletas", explica.

Emiliano dirige el negocio junto a su mujer Eva, aunque la ruta la realiza en solitario. Arranca a las siete de la mañana en Motilla del Palancar para cargar la mercancía y sale a las ocho y media, evitando llegar demasiado pronto a los pueblos. "En este oficio yo no puedo madrugar porque pillo a la gente en la cama prácticamente", cuenta.

Dos clientes de Emiliano. Cedida

"Llego cada día a las siete u ocho de la tarde. A mí me gustaría llegar a casa al mediodía, pero es lo que tiene ser autónomo", añade. Para pedir con antelación si llegan visitas, muchos mayores le mandan audios por WhatsApp pidiendo que les guarde productos. "Me dicen: «cuando vengas guárdame dos bolsas de alitas de pollo que vienen mis nietos»", relata.

En cada parada suelen salir tres, seis u ocho vecinos e incluso unos veinte (en las localidades más grandes) y el trato cercano predomina. "Hay un cierto cariño recíproco. Me regalan a veces patatas de su huerto o ahora me han dado setas, que estamos en temporada", cuenta Emiliano.

Su vocación de servicio es muy profunda, confiesa que durante algunas nevadas se empeñaba en hacer la ruta. "He aprendido que a veces es mejor darte la vuelta, aunque me duela por mis clientes", afirma.

A sus 52 años, mira el horizonte con preocupación por la despoblación y la falta de empleo. "De aquí a 15 años, quiero ser optimista y pensar que voy a poder jubilarme en esto, pero sinceramente no lo tengo nada claro porque al final los pueblos se están vaciando", concluye.