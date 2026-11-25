Estudió Química en la universidad, pero no encontró un hueco en ningún laboratorio. Cedida

Nono, el forjador de Toledo que no quiere retirarse y sigue en activo con 72 años: "La pensión no me alcanzaba para vivir"

A las puertas de que España eleve en 2027 la edad ordinaria de jubilación a 67 años para quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados, este químico reconvertido en herrero sigue forjando a punto de cumplir 73.

José Antonio Martín Luna, conocido como Nono Martín, podría llevar casi una década descansando, pero ha elegido seguir al pie de la fragua en su taller en Alcaudete de la Jara (Toledo). "No me quiero jubilar, la ilusión que tengo es grandísima. Me encanta mi trabajo", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha justo antes de arrancar su faena diaria.

Este maestro artesano reconocido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía derecho a retirarse a los 65, aunque reconoce que decidió acogerse al sistema de jubilación activa por necesidades económicas. "La pensión que me quedaba era tan pequeña que no me alcanzaba para vivir y mantener mi nave, el coche y pagar impuestos", lamenta.

Diploma que recibió Nono del Gobierno de Castilla-La Mancha. Cedida

Su historia es el retrato de una modalidad laboral que no deja de crecer en el país. Hasta 81.082 pensionistas españoles (25 % más que a inicios de 2024) compatibilizan su jubilación con un trabajo, según los datos de octubre de 2026 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En su gran mayoría, en torno al 85 %, son autónomos como Nono.

La jubilación activa permite cobrar un porcentaje de la pensión mientras se perciben ingresos íntegros de un empleo, aunque es necesario que hayan pasado al menos 12 meses desde que se alcance la edad ordinaria de jubilación y se acrediten un mínimo de 15 años cotizados.

Nono en su taller de Alcaudete de la Jara. Cedida

De licenciado a herrero

El destino de Nono parecía escrito lejos del yunque pese a que su abuelo y su padre habían sido herreros. Estudió Química en la universidad, pero no encontró un hueco en ningún laboratorio. Con apenas 25 años, regresó a sus raíces y aprendió el oficio desde abajo, evolucionando desde la herrería agrícola hasta la forja artística.

RELACIONADA O FOTO

Tras sufrir los embates de la crisis económica de 2008 —que le obligó a despedir a su plantilla tras varios años de penurias para sostener los sueldos—, ahora trabaja solo en Alcaudete de la Jara con la ayuda puntual de su hija para pintar y barnizar las piezas, especialmente los muebles.

Su hijo también aprendió el oficio, aunque acabó orientándose hacia la informática. "El día que yo falte se dedicarán a vender mis creaciones, no a fabricar", asume Nono con realismo.

Recreación de los Reyes Magos realizada por Nono. Cedida

Puy du Fou, Pekín o series

Pese a asegurar que nunca ha sabido venderse, el currículum de este artesano abruma. De su taller han salido faroles, lámparas monumentales y herrajes para escenarios de prestigio. En esta última etapa ya jubilado, fabricó buena parte de la iluminación de época para el recién premiado mejor parque temático de Europa: Puy du Fou España, en Toledo.

Nono también ha moldeado apliques y candelabros que ambientaron las calles y palacios en series de éxito como Águila Roja (TVE) o La princesa de Éboli. Su catálogo de clientes es internacional: ha realizado envíos a Kuala Lumpur (Malasia) y encargos para las embajadas de España en Pekín y Berlín.

Después de todo, guarda especial cariño por la gente sencilla. "Las tías Marías pagan enseguida y con honestidad", bromea orgulloso de no haber sufrido ni un solo impago en toda su trayectoria. "He sido muy confiado, de decir «lléveselo y ya me lo pagará», y nadie me ha fallado".

Taller exposición de Nono en Alcaudete de la Jara (Toledo). Cedida

Esculturas con mensaje

En esta etapa de jubilación a medias, Nono ha encontrado en la escultura en hierro su mayor vía de expresión. Firma sus obras en latín (Nono me fecit - Nono me hizo) en homenaje a los viejos maestros canteros del románico a los que tanto admira.

"Cada escultura mía lleva un mensaje porque son parte de mi alma", apunta. De su extensísima obra, destaca Medusa: un sobrecogedor monumento instalado en El Puerto de Santa María (Cádiz) en homenaje a los funcionarios de prisiones y víctimas del terrorismo de ETA, donde el hierro entrelaza la memoria de atentados como Hipercor o el secuestro de Ortega Lara.

Sus energías se centran hoy en encargos tradicionales, colecciones inspiradas en la talla manual del arte africano y series escultóricas provocadoras como su último proyecto titulado 'Mucho Morro'. "Se llama así porque hay que echarle mucho morro para ponerlo en el mercado", resalta.

Quienes busquen una de sus piezas pueden contactar con él a través de su página web (http://www.nonomartin.com) o acudir directamente a su nave de Alcaudete de la Jara. Allí combina la venta directa de obras ya terminadas con encargos totalmente personalizados para particulares, casas rurales, hoteles o instituciones.

A punto de soplar 73 velas, Nono encara el futuro desde el prisma de quien disfruta cada golpe de martillo. "Soy herrero por la gracia de Dios", afirma con convicción.

Para concluir este reportaje, lanza una reflexión: "A Compay Segundo lo descubrieron a los 85 años y todavía tengo la esperanza de que alguien lo haga conmigo. Si eso no pasa, con llegar a fin de mes con holgura me conformo".