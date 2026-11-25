El "infierno" de Rosa atrapada en la violencia de género: "Me arrodillaba para pedirle perdón, mis hijos me dieron por muerta"

"Mis hijos ya me daban por muerta, incluso me arrodillaba para pedirle perdón a mi expareja". Rosa recuerda así los momentos más duros de los dos años de violencia de género que asegura haber sufrido. Había llegado a desconfiar de sus hijos y sentirse culpable de "situaciones que no entendía". Mientras ella intentaba salir de esa relación, sus cuatro hijos veían cómo su madre "se apagaba ".

"Me quitaba el teléfono, no podía hablar con mis hijos, me decía cosas de ellos que yo llegaba a creerme", cuenta durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La manipulación y el aislamiento terminaron por apartarla de las personas que más quería. También dejó de reconocerse a sí misma y llegó a pensar que debía suicidarse "para quitarse de en medio".

Rosa, nombre ficticio para proteger su identidad, tiene 52 años, es madre de cuatro hijos y vive en un pueblo de Guadalajara. Su historia cobra voz este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que recuerda a las víctimas de una violencia que no siempre deja marcas visibles.

Antes de aquella relación había estado casada durante 18 años con el padre de sus hijos, de quien se divorció. Después rehízo su vida y comenzó una nueva relación con un hombre con el que terminó conviviendo en Madrid.

La relación, que terminó convirtiéndose en "toda una tortura", estuvo marcada por la violencia física y psicológica. El control llegó también a afectar a su salud: Rosa tenía cáncer y asegura que su expareja no le permitía acudir a las citas médicas para realizar el seguimiento de la enfermedad.

Relación que cambió

Rosa siempre había tenido una inclinación especial por ayudar a los demás. Colaboraba con asociaciones, participaba en iniciativas solidarias y se había implicado en actividades relacionadas con la atención a las mujeres, como el Punto Violeta de la localidad de Guadalajara donde vive. Era una parte importante de su vida. También fue una de las circunstancias que, según cuenta, pudo influir para conocer a su expareja y agresor.

Pero pronto llegaron los reproches, las acusaciones, las amenazas e incluso echarla del domicilio. Lo que parecía una relación normal se convirtió en una dinámica de control sobre con quién podía hablar, adónde podía ir y qué podía hacer.

"Me quitaba el teléfono muchas veces y lo revisaba", relata. Según su testimonio, su expareja utilizaba su móvil para enviar mensajes a sus hijos y después los borraba. También le transmitía mentiras sobre ellos y otros familiares. "Me decía cosas de mis hijos que yo llegaba a creerme".

Rosa dejó de frecuentar lugares, relacionarse con amistades y realizar actividades que antes formaban parte de su vida. Tampoco podía disponer libremente de su dinero, comprar lo que necesitaba o elegir siempre su ropa. Recuerda incluso las dificultades para adquirir algo tan básico como unas compresas.

De puertas afuera, además, tenía que aparentar que todo iba bien. Cuando salía debía sonreír y cuidar su imagen para evitar que alguien sospechara lo que ocurría. "Tenía que ir como una princesa, para demostrar a la gente que todo era perfecto", explica.

Dentro de casa, según relata, sufrió golpes, agarrones por el cuello y agresiones sexuales. También recuerda que en ocasiones la encerraba durante horas en la terraza, un espacio al que terminó llamando la "zona de castigo". Las amenazas no se dirigían únicamente contra ella, sino que también alcanzaban a sus hijos y a otros familiares.

"Querer quitarme la vida"

La violencia terminó afectando también a la forma en la que Rosa interpretaba lo que estaba viviendo. Su expareja negaba las agresiones, según cuenta, y ella llegó a dudar de su propia percepción. Por eso decidió esconder un teléfono para grabar uno de los episodios. Necesitaba tener una prueba de lo que estaba ocurriendo, pero también convencerse de que aquello era real.

También conservó un audio en el que, según relata, se escuchaban amenazas contra sus hijos. Esas grabaciones han sido admitidas en el procedimiento judicial. Para ella, conservarlas significaba tener algo a lo que aferrarse cuando la negación de lo sucedido volvía a hacerle cuestionarse a sí misma.

Su salud también se resintió. Había pasado por un cáncer y durante aquella etapa dejó de acudir a las revisiones médicas. Llegó a pesar alrededor de 40 kilos. Recuerda que su memoria empezó a fallar: había personas a las que no reconocía y situaciones que no conseguía recordar. Su cuerpo reaccionaba con temblores y, en ocasiones, sentía que su cabeza se apagaba.

En uno de los momentos más difíciles llegó a tomar pastillas con intención de quitarse la vida. No veía una salida. Sus hijos mayores habían percibido que algo no iba bien y, cuando pudo salir de aquella situación, le hicieron saber hasta qué punto habían temido por ella.

"Mamá, sabíamos que no eras tú, sabíamos que era él, nosotros ya te dábamos por muerta, o bien te quitaban la vida o te iba a matar", recuerda que le dijeron. Aquellas palabras le hicieron enfrentarse a una realidad que durante mucho tiempo había quedado oculta entre el miedo y la manipulación. Mientras ella intentaba sobrevivir a cada día, sus hijos temían que no volviera a ser la misma.

Una casa para vivir sin miedo

La decisión de marcharse llegó cuando comprendió que necesitaba pedir ayuda. Una noche salió de casa y cogió un taxi. "Me escapé a la una y pico de la mañana", recuerda. Durante el trayecto llamó a personas de confianza y buscó apoyo entre quienes conocían su situación. A través de una asociación de mujeres y de los recursos de atención consiguió llegar a una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Allí tuvo que afrontar las secuelas de lo vivido. "Yo no podía dormir, tenía pesadillas, me temblaba el cuerpo", cuenta. Los coches, el metro, el tren, las puertas cerradas o determinados gritos podían provocarle miedo. También le costaba soportar el contacto físico y, en ocasiones, pedía que no la abrazaran.

Las psicólogas y educadoras del centro fueron fundamentales durante su recuperación. "Necesité mi espacio para poder sanar y sobre todo me he refugiado en el deporte y la música", explica. Durante su estancia, además, intentó ayudar a otras mujeres y a los niños que vivían allí, aunque escuchar algunas historias podía hacerle recordar las suyas.

Tardó aproximadamente una semana en denunciar porque, según explica, estaba psicológicamente muy afectada. Permaneció casi un año en el centro y salió el 15 de octubre. De aquel periodo destaca especialmente el acompañamiento recibido para empezar a recuperar su vida.

Salió de la casa de acogida el 15 de octubre de 2025, después de algo más de un año. De aquel periodo se queda especialmente con el acompañamiento psicológico. No se trataba únicamente de encontrar un lugar donde dormir, sino de recuperar la capacidad de tomar decisiones, relacionarse y volver a confiar en sí misma.

"Cicatriz de una herida"

Ahora Rosa ha comenzado a recuperar actividades que había dejado atrás. Ha vuelto a implicarse en la vida de su pueblo y a participar en iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia de género. También ha retomado sus revisiones médicas. Escuchar hablar de agresiones o asistir a formaciones sobre violencia ya no le provoca la misma reacción que antes.

No dice que todo esté superado. Tampoco pretende que lo ocurrido desaparezca. Cuando habla de las consecuencias de aquella relación, utiliza una imagen que resume su proceso: "Es una herida que he tenido. Se cura, pero se va a quedar la cicatriz. Tengo mi tirita".

El procedimiento judicial continúa pendiente. Rosa cuenta que no dispone de una orden de alejamiento y que le preocupa la posibilidad de encontrarse con su expareja. Ha decidido hablar, pero no quiere facilitar su identidad ni señalar públicamente al hombre con el que mantuvo aquella relación mientras el proceso sigue abierto.

Sí quiere que su historia sirva para que otras mujeres reconozcan que necesitan ayuda y no sientan vergüenza por pedirla. "No somos enfermas", afirma. Y compara la recuperación psicológica con cualquier otro proceso de atención a la salud: "Si tú estás enferma del corazón tienes que ir a curarte, pues esto es lo mismo y esto es una curación y es muy importante".

También insiste en que las víctimas no deberían tener que esconderse por lo que han vivido. "Solo nos tenemos que esconder del maltratador porque nos puede matar. Nada más, solo de esa persona", dice.