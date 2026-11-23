La Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, a través de la Unidad contra la Violencia de Género, ha entregado este lunes los reconocimientos 'Menina' 2026 en un acto celebrado en el Museo Sefardí de Toledo.

Se trata de unos premios que "constituyen un reconocimiento a la responsabilidad compartida que tenemos la sociedad frente a una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos".

Así lo ha expresado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que ha defendido que la violencia machista "es un ataque al derecho fundamental de las mujeres a la igualdad, además de a su dignidad y su libertad".

Y ha cargado duramente contra "quienes deslegitiman esta lucha, anulando instituciones o recursos o simplemente niegan su existencia".

"La defensa de los derechos inherentes a la dignidad no puede ser una cuestión de ideologías. La violencia machista no es un problema privado, argumento con el que algunos pretenden eludir la responsabilidad y endulzar un auténtico atentado terrorista contra las mujeres. Es un ataque a la sociedad y como tal debemos responsabilizarnos y responder ante ella", ha afirmado.

Por ello, ha defendido el funcionamiento del sistema VioGén, que cuenta actualmente con más de 5.900 mujeres en Castilla-La Mancha bajo su protección.

Por último, ha agradecido la labor de los profesionales, entre los que se integran las unidades contra la violencia sobre la mujer o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por escuchar, atender, proteger y hacer un seguimiento de las mujeres en situaciones de riesgo.

Reconocimientos

Estos han sido los 'Menina' 2026:



- Médicos del mundo de Albacete: por el compromiso con la igualdad y los programas de prevención de violencia de género con mujeres migrantes, el trabajo con personas en situación de prostitución y la prevención de la mutilación genital femenina.

- Asociación Laborvalía: por su Unidad de Prevención y Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), puesta en marcha desde el 2016 con el objetivo de apoyar a las personas más vulnerables y activar mecanismos de prevención y evaluación que ayuden a organizaciones a detectar cualquier caso de abuso.

- Programa Despiertas: por su contribución a la visibilidad y denuncia de la violencia de género a través del arte, y su vocación itinerante, un total de 78 poblaciones, ya han disfrutado de esta muestra en sus seis ediciones anteriores, registrando una afluencia de visitantes de más de 10.000 personas y una difusión y alcance estimado de 38.000 personas.

- Turno de Violencia de Género del Colegio de la Abogacía de Toledo y de Talavera de la Reina: por prestar asistencia inmediata los siete días de la semana, durante todo el día, y disponer de un equipo de abogados de guardia permanente para asistir a la víctima desde el primer momento cuando interpone una denuncia o solicita una orden de protección.

- C.E.I.P. La Paloma (Azuqueca de Henares, Guadalajara): por el compromiso del centro educativo en la lucha contra la Violencia contra la mujer y la promoción de la igualdad y la implementación de distintos proyectos relacionados.

- Cruz Roja en Castilla-La Mancha: por ser la mayor organización humanitaria del mundo que se rige por sus actuaciones basadas en la igualdad de trato, en especial en acciones destinadas a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Cruz Roja atiende de forma integral a mujeres que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad o gestiona diferentes dispositivos de alojamiento, principalmente dirigidos a mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género.

- Centro de rehabilitación de Jesús Abandonado en Toledo: por incluir desde hace tres años, dentro de su objetivo principal atender a personas con problemas de dependencia de alcohol, un programa de perspectiva de género en materia de drogodependencias, con el objetivo de contemplar modelos homogéneos con diferencias estructurales, sociales y culturales entre hombres y mujeres.