Expertos judiciales, policiales y periodistas abordarán en Toledo la violencia de género en una iniciativa de Eurocaja Rural

Toledo acogerá el próximo 2 de diciembre, miércoles, una jornada formativa sobre violencia de género que reunirá a profesionales de los ámbitos judicial, policial y de la comunicación para analizar los retos en la prevención y atención a las víctimas, así como la importancia de coordinar la respuesta de las distintas instituciones.

La ponencia principal correrá a cargo de Cira García, magistrada especializada en violencia sobre la mujer, que cuenta con una amplia trayectoria profesional en este ámbito.

Magistrada desde 2003, estuvo al frente de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Albacete entre 2013 y 2023 y del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe entre 2023 y 2026, hoy ocupa la plaza 14 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid.

García también fue delegada del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia de género en Castilla-La Mancha hasta 2023 y forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Su experiencia incluye además la formación de profesionales de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales.

Protección y acompañamiento

Tras la ponencia tendrá lugar la mesa redonda titulada 'De la protección al acompañamiento: respuestas coordinadas frente a la violencia', en la que se abordarán distintas perspectivas profesionales sobre la intervención ante situaciones de violencia de género.

En el debate participarán la propia Cira García; Francisco Hernández, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo; y Gema Molina, directora de Contenidos de SER Castilla-La Mancha y especialista en igualdad, que también se encargará de moderar la conversación.

La perspectiva policial permitirá conocer el trabajo de la UFAM en la atención y protección de las víctimas, la valoración del riesgo y el seguimiento de las medidas de protección.

La sesión formativa se desarrollará en las instalaciones de Eurocaja Rural en Toledo. Eurocaja Rural

Durante la jornada también se analizará la situación actual de la violencia contra las mujeres en España, las principales dificultades para combatirla y el papel de la prevención y la concienciación como herramientas de respuesta social.

Inscripción abierta

La iniciativa, organizada por la Fundación Eurocaja Rural en colaboración con la División de Recursos Humanos de Eurocaja Rural, se celebrará entre las 11:00 y las 13:00 horas en los Servicios Centrales de la entidad y su Fundación, situados en la calle Méjico, número 2, y estará abierta a todas las personas interesadas en profundizar en el conocimiento de la violencia contra las mujeres.

La sesión está concebida como un espacio de formación y reflexión abierto al público interesado. La organización busca acercar a los asistentes el trabajo que desarrollan los distintos profesionales e instituciones implicados en la prevención, detección y atención de la violencia de género.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de la Fundación Eurocaja Rural, en el apartado de actividades, donde está disponible el formulario de inscripción.