Pedro Sánchez y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Anchuras. E.E. CLM

Anchuras, el pueblo que "fabricó" a los Sánchez y donde nació la conciencia política del presidente del Gobierno

La conciencia política del presidente del Gobierno tiene nombre y apellidos: Juan Sánchez, su abuelo paterno. Durante su reciente entrevista en Salvados, Pedro Sánchez señaló que su vocación y compromiso por el servicio público le nació de ver el esfuerzo de su antecesor por aprender a escribir ya de adulto.

El origen humilde de su árbol genealógico nos traslada a Castilla-La Mancha, concretamente a la localidad de Anchuras de los Montes (Ciudad Real). Este pequeño pueblo de 267 habitantes representa "la fábrica" del apellido Sánchez, ya que allí nacieron su abuelo Juan y su padre Pedro.

En 2019, el líder del Ejecutivo compartió fotos dando un paseo con Begoña Gómez, familiares y amigos en los parajes naturales de la localidad. "Disfrutando de este magnífico día en Anchuras, Ciudad Real, el pueblo donde nació mi padre", publicaba en redes sociales.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Anchuras (Ciudad Real). Año 2019. X

Antes de llegar a la Moncloa y cuando peleaba por la secretaría general del PSOE (en junio de 2014), Sánchez hizo pública una fotografía arropado por los suyos en Anchuras. "Con mi familia, paisanos de Talavera de la Reina, oriundos de Anchuras de los Montes. Gracias por estar conmigo", señalaba.

Las raíces de los Sánchez

Con mi familia, paisanos de Talavera de la Reina, oriundos de Anchuras de los Montes. Gracias por estar conmigo :) http://t.co/IT89NW8i2W — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 29, 2014

El abuelo paterno del líder socialista, Juan Sánchez, fue un anchureño que tuvo que emigrar a Alemania durante los años sesenta en busca de una mejor vida.

"Mi abuelo fue pastor. De niño lo acompañé a clases para adultos. Ver su letra me emocionaba: mi conciencia política nace ahí. Conservo esas postales", confesaba en una entrevista para La Vanguardia durante la campaña de las elecciones generales de 2019.

En este municipio nació también el padre del político, Pedro Sánchez Hernández, quien acompañó a Juan Sánchez en su aventura en tierras germanas antes de asentarse definitivamente en Madrid, donde en 1972 nacería el actual jefe del Ejecutivo.

"Tuvieron que irse a buscar las oportunidades que les negaba esa España oscura que algunos reivindican", señaló el presidente del Gobierno en un mitin en Gibraleón (Huelva) en abril de 2026.

Economista de formación y exgerente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Pedro Sánchez padre ya estaba afiliado al PSOE antes de que su hijo se sacase el carné con 21 años. De hecho, intentó disuadirlo en sus comienzos avisándole de que la vida de partido era "muy sacrificada".

La "isla" manchega de Pedro

Anchuras (Ciudad Real). Sabor Quijote

Pese a ser madrileño de cuna, la vinculación afectiva del barón socialista con esta pequeña aldea siempre se ha mantenido. Anchuras de los Montes es una "isla" perteneciente administrativamente a la provincia de Ciudad Real, pero rodeada totalmente por municipios de Toledo, Badajoz y Cáceres.

Aunque sus vecinos son ciudadrealeños por ley, comparten lazos culturales, comerciales y sanitarios con las comarcas de La Jara y Talavera de la Reina. El municipio es también un símbolo nacional de la lucha ecologista.

Entre 1988 y 1996, la localidad protagonizó una lucha pacífica contra la instalación de un campo de tiro militar que proyectaba el Ministerio de Defensa en su término municipal.

Entorno natural de Anchuras (Ciudad Real). Sabor Quijote

Qué ver y comer en Anchuras

Más allá de su conexión con Pedro Sánchez, Anchuras es una de las puertas de entrada al espectacular ecosistema del Parque Nacional de Cabañeros. Su paisaje combina densos bosques mediterráneos, rañas y el río Estenilla.

Los visitantes que acudan a este rincón de Castilla-La Mancha pueden recorrer rutas de senderismo como la Encinacaída o ascender al Risco de la Cruz para disfrutar de una panorámica sobre el cauce del embalse de Cíjara.

La arquitectura popular en piedra de pizarra de las pequeñas villas de la zona como Gamonoso ofrece una inmersión directa en la España rural. El viaje a Anchuras culmina en la mesa con sus tradicionales migas, guisos de caza mayor y su miel artesana.