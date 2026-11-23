Alejandro ha cambiado Madrid por un pueblo de Cuenca de 128 vecinos: "Pago 250 € de alquiler, no hay billete de vuelta"

Hace tres meses decidió cambiar Madrid por un pueblo conquense de 128 vecinos no tanto por la crisis de vivienda, sino por una necesidad vital de frenar y huir del ruido. Sin embargo, se topó con una oportunidad inaudita para sus paisanos madrileños: una vivienda completa por un alquiler de 250 euros al mes.

Esta es la historia de Alejandro Tolosa (@atolosaa), un joven de 28 años instalado en Olmedilla de Alarcón. "Hay momentos en los que toca parar, bien porque lo decides tú o porque la vida te lo pone delante. Yo me vi en esa situación y, en lugar de repetir lo mismo, decidí aprovecharlo", señala a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Situado a 203 kilómetros de su hogar, este municipio de la Manchuela conquense junto al río Júcar y el embalse de Alarcón no era un territorio desconocido para él. "Mi abuela se crio aquí y vengo desde pequeño, así que realmente no ha sido empezar de cero. Creo que el arraigo me ha hecho más sencillo dar el primer paso", apunta.

Alejandro jugando al golf en un campo público que hay cerca del pueblo. Cedida

Su aterrizaje en Olmedilla ha sido posible gracias a las tres viviendas sociales municipales —las antiguas casas de los maestros y del secretario— que el Ayuntamiento ofrece en régimen de alquiler reducido: "Me presenté a la convocatoria y salí adjudicatario. Pago 250 euros al mes de alquiler, es lo que marca la ordenanza".

Vivienda para tres años

Para captar nuevos habitantes, actualizaron a principios de 2025 la ordenanza que regula estos tres apartamentos municipales. El alcalde, Pedro Valverde Martínez, detalla que son viviendas "perfectamente equipadas con dos habitaciones, comedor, cocina y baño".

El objetivo es garantizar la rotación para que sigan llegando nuevos pobladores: "No es una vivienda para toda la vida, una vez se le adjudica pueden disfrutar de ella durante un máximo de tres años, prorrogable a cuatro". Los criterios de adjudicación valoran el empadronamiento, trabajar o ser autónomo en el municipio, la edad, tener hijos o el grado de dependencia.

Alejandro ayudando una vecina a colgar las cortinas que había quitado para lavar. Cedida

Además de los 250 euros mensuales y un mes de fianza, el inquilino asume los suministros (agua, luz, teléfono o internet), debe contratar un seguro de responsabilidad civil poniendo como beneficiario al Ayuntamiento y comprometerse a realizar cada dos años una limpieza integral, pintura y pequeñas reparaciones por el uso cotidiano.

Plan contra las casas vacías

Este alquiler social es solo una pata de la estrategia municipal de esta localidad para movilizar el parque inmobiliario cerrado. Para revertirlo, ha desarrollado una bolsa de vivienda municipal donde el Ayuntamiento actúa como intermediario gratuito para conectar a propietarios que desean vender o alquilar con personas interesadas en mudarse.

Por otro lado, otorgan subvenciones propias para rehabilitar hogares y se han adherido al plan de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que concede ayudas a fondo perdido a quienes cedan viviendas vacías al mercado de arrendamiento. También colaboran con Proyecto Arraigo, la iniciativa de la Diputación de Cuenca para repoblar el mundo rural.

Olmedilla de Alarcón ofrece servicios básicos cubiertos: consultorio médico, fibra óptica, gimnasio y espacio de coworking. En este entorno, la hoja de ruta de Alejandro pasa por hacerse autónomo y emprender en la comarca: "Estoy fijándome en qué falta en la zona y aprendiendo oficios que nunca había hecho como la fontanería o el campo".

Aunque su vivienda por 250 euros al mes tiene los años contados, el joven madrileño prefiere no pronosticar su futuro a corto plazo. "Ojalá supiera qué voy a estar haciendo, no me gusta adelantar acontecimientos. Por ahora la idea es seguir aquí, no hay billete de vuelta", sentencia convencido.