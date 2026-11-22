José Bono y una de las estancias de su vivienda en Salobre. Imagen cedida a El Español

El refugio de José Bono: una casa de 400 metros cuadrados con un río en el jardín y vistas a la Sierra de Alcaraz

José Bono ha vuelto con fuerza a la primera línea política. El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa ha reaparecido públicamente estos últimos días para pedir el voto para el PSOE en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Este mismo sábado, en un acto electoral en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lanzaba un mensaje directo al expresidente Felipe González, tras anunciar este su intención de votar en blanco: "Felipe, haz el favor, no hagas el tonto; que nosotros te queremos, te admiramos".

Durante todo el tiempo, Bono ha tenido su escondite perfecto lejos del ruido y la política. Se trata de una vivienda rústica de 400 metros cuadrados en el pueblo de 500 habitantes que lo vio nacer y crecer: Salobre (Albacete).

Fachada de la casa de José Bono en Salobre. Lara Fernández

Un río en el jardín

El inmueble original data de 1940 y perteneció a sus padres. La propia fachada luce una placa de mármol en homenaje a su progenitor, quien fuera alcalde del municipio albaceteño durante 16 años. Ya en 1987 el exministro acometió una reforma integral para adaptarla a sus gustos y convertirla en su refugio personal.

Hoy, la casa combina elementos tradicionales de piedra y madera, dormitorios abuhardillados, amplios ventanales y una distintiva escalera de cristal. Sin embargo, el elemento más rompedor de la casa está en el exterior: la finca está atravesada por el río Salobre, al que se puede acceder directamente desde el propio jardín mediante una escalera de piedra.

La vida de "Pepito"

En ese mismo patio exterior, mandó construir cuatro fuentes bautizadas con los nombres de sus hijos (Amelia, Ana, José y Sofía) dispuestas junto a otra fuente circular de mayor envergadura. Además, el espacio cuenta con una espectacular vista a la montaña y equipa una gran barbacoa donde se reúne con su exmujer, Ana Rodríguez, y sus familiares cada verano.

Santiago Carrillo, histórico líder del Partido Comunista de España, visitó Salobre, el pueblo de Bono, en septiembre de 1991. A la izquierda de la imagen aparece también el entonces alcalde de la localidad, Ramón Martinez. Imagen del legado fotográfico de Bono

Su hija Amelia comparte a menudo estos retiros estivales en sus redes sociales. En una publicación mostró a José Bono dándose un baño en el río con uno de sus nietos: "Jaime bañándose en el río del pueblo con el abuelo Pepe. Me muero de amor", señalaba.

En Salobre, el expresidente hace vida normal. Tanto es así, que los vecinos le siguen llamando cariñosamente "Pepito" cuando le ven pasear por el Estrecho del Hocino o cerca de la pedanía de Reloid.

El museo de Bono

La antigua bodega de la vivienda ha sido reconvertida en el museo de los recuerdos de Bono. Allí reposan objetos como una artesa donde su abuela amasaba pan, la cartera de su padre y joyas familiares. En cambio, la pieza más singular de esta colección personal está relacionada con el intento de golpe de Estado del 23-F en el Congreso de los Diputados.

José Bono conserva en Salobre la butaca original de cuero rojo de la Cámara Baja desde donde vivió el episodio histórico porque la compró a título personal cuando se renovó el hemiciclo en los años ochenta. Entre todos estos tesoros, el socialista guarda también un fragmento del Muro de Berlín que le obsequió el propio Felipe González.

José Bono (d) y Felipe González (i), en Salobre el año 1998. Imagen del legado fotográfico de Bono

Pase lo que pase el próximo domingo 29 de noviembre en las urnas, el expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa siempre tendrá en Salobre un lugar donde siempre será recibido con los brazos abiertos.