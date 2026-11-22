Adriana, camionera rumana en España: "En octubre gané más de 3.000 €, pero es duro no ver a tus hijos de lunes a viernes"

La carretera vital de Adriana Gangu ha estado llena de baches, pero siempre ha encontrado la fuerza para no rendirse. Emigró de Rumanía a España con 18 años, trabajó durante 22 en la agricultura, es madre soltera desde hace un año y ahora con 41 ha encontrado su sitio en un mundo de hombres.

Desde 2024 conduce un camión articulado de gran tonelaje para la empresa Sertranin, con base en Minglanilla (Cuenca), aunque reside en Requena (Valencia). "Salgo los lunes y vuelvo a casa los viernes. No trabajo el fin de semana y puedo dormir con mis hijos. Mi ruta más habitual es Valencia-Bilbao", detalla a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Sus jornadas de trabajo pueden alargarse hasta las 13 o 15 horas diarias, aunque eso sí, al volante manda el tacógrafo y el Reglamento europeo CE 561/2006, que fija un máximo de nueve horas diarias de conducción, ampliables a 10 solo dos veces por semana.

Desde 2023 conduce un camión articulado de gran tonelaje para la empresa Sertranin, con base en Minglanilla (Cuenca) Cedida

Adriana posa orgullosa con su camión en un selfie. Cedida

Horarios y ganancias

"Cada cuatro horas y media tenemos que hacer sí o sí un descanso de 45 minutos", apunta Gangu. Además, la ley exige un descanso mínimo de 11 horas entre una jornada y otra, aunque permite reducirlo a nueve hasta tres veces por semana.

En su caso, Adriana intenta exprimir los tiempos, siempre dentro de la legalidad, para aumentar su nómina mensual: "En octubre gané más de 3.000 euros, tienes buenos sueldos si trabajas mucho y haces tus kilómetros".

Su camino hasta la cabina no fue vocacional, sino una necesidad familiar: "Mi hija mayor empezó la universidad y tenía que pagar sus estudios, el alquiler...". Animada por unos amigos, invirtió tiempo y dinero en conseguir los carnés C y C+E y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

"Lloraba un montón"

Aprobar le llevó más de un año, pero su mayor dificultad fue acostumbrarse a manejar un vehículo de grandes dimensiones. "Los inicios fueron duros, lloraba un montón. Tardé tiempo en hacerme a las dimensiones", confiesa.

A la dificultad técnica se sumaron los prejuicios. Las mujeres representan apenas el 2 % de los 250.000 camioneros del país pese a que existen 25.000 con el carné profesional que no ejercen.

En la experiencia de Adriana, recuerda que varios compañeros dudaron de ella al maniobrar marcha atrás con un remolque larguísimo dentro de una nave en Alcalá de Henares. "«¿Pero esto lo vas a aparcar tú?», me decía. Y le dije: yo creo que sí. Lo metí a la primera", rememora.

Todo por sus hijos

Sin embargo, el mayor obstáculo para Adriana es la conciliación familiar. "Cuesta mucho no ver a tus hijos de lunes a viernes", relata. En este punto crítico, el respaldo de sus compañeros de Sertranin ha sido clave.

Primero le permitieron llevarse el camión los fines de semana a un aparcamiento vigilado en Valencia para facilitar su descanso y hace poco, la compañía reestructuró sus rutas de inmediato para que cuidara de su hija que sufrió una lesión en una pierna.

Esa empatía le hace sentirse "contentísima" de lo que hace: "Si me dedico a esto es por darles lo mejor a mis hijos", concluye.