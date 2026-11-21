Belén: "He regresado a España tras 10 años en Alemania. El dinero no lo es todo, me sentía muy vacía"

En el aeropuerto, Belén Muñoz Clemente recorrió el camino inverso al de miles de españoles que hacen las maletas buscando salarios dignos y un proyecto de vida fuera del país. Tras una década en Alemania, esta albaceteña de 33 años decidió regresar a su pueblo, Villarrobledo, y hoy promociona vino manchego por el mundo gracias a su dominio del germano.

El motivo de su regreso fue estrictamente personal. Había alcanzado una estabilidad profesional envidiable en Düsseldorf, pero algo se rompió: "Aunque era la vida que siempre había soñado... no estaba bien, me sentía súper triste y muy vacía. Tenía claro que quería volver a estar cerca de los míos", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Tomar la decisión no fue fácil, y comunicarla, aún menos. "Me daba mucho miedo perder toda la seguridad que tenía allí. En España es todo más volátil", apunta. A lo largo de un año entero procesó la idea y se fue despidiendo poco a poco de su entorno alemán antes de soltar la noticia a su familia: "Mis padres no se lo creían y yo llorando como una magdalena".

Belén y su familia en Alemania. Cedida

Su hermano José Cándido, que también había emigrado a Alemania y ya estaba de vuelta, fue quien más la comprendió. "Me dijo: «tendrías que haber vuelto antes»". El caso de Belén no es una excepción: más del 75 % de los jóvenes españoles que viven en el extranjero tienen intención de regresar, según un reciente estudio del Ministerio de Migraciones.

El aterrizaje en España, hace menos de un año, no fue sencillo. Intentó buscar empleo en grandes ciudades y optó por Bodegas Ayuso: una histórica firma vitivinícola de Villarrobledo para la que ahora trabaja como Export Sales Manager. "Me enorgullece promocionar un producto de mi tierra por el mundo", subraya Belén.

Belén en una feria de vino representando a Bodegas Ayuso. Cedida

Cómo y por qué dejó España

Para entender este viaje de vuelta hay que retroceder diez años. El idilio de Belén con Alemania nació en el instituto donde soñaba con un Erasmus. Estudió Traducción e Interpretación en Aranjuez (Madrid) y en el tercer curso del grado universitario logró irse a Münster, una ciudad universitaria que compara con Salamanca o Granada.

"Me enamoré del sistema educativo y de cómo funcionaba todo", explica. En septiembre de 2015, con 22 años y recién graduada, decidió irse a Hattingen junto a su hermano, que trabajaba allí como enfermero. Empezó a media jornada en su mismo centro de rehabilitación mientras perfeccionaba el alemán por las tardes (más tarde obtuvo el certificado oficial C1).

Belén y su hermano José Cándido en el estadio del Borussia Dormunt. Cedida

Un nuevo empleo la empujó a mudarse a Bochum, una ciudad "tipo Albacete" donde llegó a vivir sola por "un alquiler de 400 euros con todo incluido". Se quedó en el paro y al superar los años cotizados, el Estado germano le subvencionó una formación en marketing digital que la condujo hasta una agencia internacional de medios en Düsseldorf (Mindshare, WPP).

"Casi imposible que te echen"

Durante esos años, Belén comprobó de primera mano la seguridad del sistema laboral alemán y la Ley de Protección contra el Despido (Kündigungsschutzgesetz). "Si pasas los seis meses de prueba, ya es casi imposible que te echen. Eso te permite hacer un proyecto de vida, cosa que en España es más complicado", reflexiona.

Aunque el salario mínimo es un 65 % superior al español (28.116 euros brutos al año), la albaceteña advierte que los servicios también son más caros: "Un corte de pelo te cuesta 40 euros, hay que costear ese nivel de vida". Sin embargo, el choque cultural más contundente fue su estilo de vida cuadriculado.

"Para ellos un plan espontáneo era organizar un plan para el sábado siguiente", subraya. Para recargar la energía vital que le minimizaba una rutina donde anochecía a las cuatro de la tarde, siempre volvía a Villarrobledo en Navidad, verano y por supuesto, en Carnaval.

Belén y sus amigos en el Carnaval de Villarrobledo. Cedida

El duelo migratorio

Esa profunda tristeza que la asolaba tenía nombre y apellidos: duelo migratorio. "Yo nunca oí hablar de ello. Echas de menos tu tierra, puede parecer bonito, pero es súper duro", relata. Compartir vivencias con otros expatriados en redes sociales y con el apoyo de profesionales especializados consiguió salir del bache emocional.

En sus peores momentos anímicos en Alemania, recibió una visita sorpresa de once amigos que se presentaron allí sin avisar. "Me alegraron el año entero". Hoy, desde la Mancha, Belén añora a sus antiguos compañeros de trabajo y amigos germanos con los que mantiene el contacto y la buena cerveza.

Sus amigos y compañeros de trabajo de Alemania le hicieron una fiesta de despedida antes de volver a España. Cedida

La paradoja de su historia es que el destino la llevará de vuelta al país germano. En 2027 acudirá a Düsseldorf, pero esta vez como embajadora de la bodega de su pueblo en la feria vitivinícola ProWein.

"Animo a todo el mundo a salir del hogar porque es enriquecedor, pero regresé porque el dinero no lo es todo y dejé de estar bien y para mí eso es lo más importante", concluye.