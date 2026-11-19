Otros nombres que han ganado protagonismo son Jimena, Julia y Carmen. Imagen generada por IA

Mateo destrona a Hugo y Lucía a María: así han cambiado los nombres de los bebés en Castilla-La Mancha en diez años

Los tiempos cambian y también los gustos de los padres a la hora de elegir el nombre de sus hijos. En Castilla-La Mancha, Mateo y Lucía encabezan actualmente las preferencias de las familias, pero hace diez años los nombres más elegidos eran Hugo y María.

Así lo refleja la comparación de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2015 y 2025, que permite observar cómo han evolucionado las elecciones de nombres para los recién nacidos en la última década.

En el caso de los niños, Hugo era el nombre más frecuente en 2015, con 296 recién nacidos. Le seguían Daniel, con 261, y Alejandro, con 238.

Diez años después, el liderazgo ha pasado a Mateo, elegido para 167 bebés. Hugo conserva una posición destacada, aunque ahora ocupa el segundo puesto, con 150 niños, mientras que Lucas y Manuel comparten la tercera posición, con 141 cada uno.

También llama la atención la evolución de Daniel, que ha pasado de ser el segundo nombre masculino más frecuente en 2015 a ocupar el décimo puesto en 2025. Alejandro ha bajado del tercer al octavo lugar y Pablo, del cuarto al séptimo.

María, un clásico

En la clasificación femenina, el cambio más significativo lo protagoniza María. En 2015 era el nombre más elegido, con 277 niñas, apenas una más que Lucía, que registró 276. Sin embargo, una década después María ha caído hasta la novena posición, con 99 nacimientos.

Lucía ha tomado el relevo como nombre femenino favorito, con 161 niñas, seguida muy de cerca por Sofía, con 160. Vega, con 131, completa el podio de 2025 y representa una de las incorporaciones más destacadas respecto a la clasificación de hace diez años.

Otros nombres que han ganado protagonismo son Jimena, Julia y Carmen, que no aparecían entre los diez más frecuentes de 2015. Por el contrario, Carla, Daniela, Alba e Irene han salido de ese listado.

No pasan de moda

Pese a los cambios, hay nombres que siguen formando parte de las preferencias de las familias castellanomanchegas. Hugo, Alejandro, Pablo, Martín, Marcos y Daniel continúan entre los diez masculinos más frecuentes en ambos años.

Entre las niñas, Lucía, Sofía, Paula, Valeria, Martina y María también han conseguido mantenerse en el top 10 durante la década, aunque algunas han perdido posiciones.

Disminuyen los nacimientos

La comparación de los datos también refleja una reducción del número de nacimientos contabilizados en Castilla-La Mancha. En 2015, la estadística recogía 9.343 niños y 8.871 niñas, frente a los 7.657 niños y 6.979 niñas de 2025.

En conjunto, se ha pasado de 18.214 a 14.636 nacimientos, lo que supone una disminución del 19,6 %.

Una década después, los nombres favoritos han cambiado, pero algunos clásicos continúan resistiendo. Mateo y Lucía son los nuevos protagonistas de una clasificación que deja atrás a Hugo y María como grandes referentes de los nombres de los recién nacidos en Castilla-La Mancha.