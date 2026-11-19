Los diez candidatos que luchan por ser 'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha' en 2026: votaciones abiertas

‘El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha’ ya tiene semifinalistas. Este programa de Castilla-La Mancha Media (CMM) ha dado a conocer la identidad de los diez municipios que hasta el próximo 2 de diciembre lucharán por acceder a la ronda definitiva.

Los cinco últimos pueblos que han logrado pasar el corte son Ossa de Montiel por Albacete, Ruidera por Ciudad Real, Santa María del Val por Cuenca, Escamilla por Guadalajara y Navahermosa por Toledo. Estos cinco candidatos se han impuesto en la votación a Pétrola, Terrinches, Vega del Codorno, Moratilla de los Meleros y Numancia de la Sagra, que quedan eliminados.

De esta manera, se unirán a Villa de Ves, Argamasilla de Calatrava, Buenache de Alarcón, Ablanque y Los Navalmorales, ganadores en la primera votación que se llevó a cabo la semana pasada.

Las votaciones para esta ronda de semifinales han quedado abiertas este jueves 19 de noviembre y se mantendrán hasta el final de la emisión del programa del 2 de diciembre.

Todo el que quiera acceder a la votación podrá seleccionar sus cinco candidatos a la final, uno por provincia, a través de la página web del programa.

Gran final

Una vez que se conozcan los cinco pueblos candidatos que competirán en la gran final, el 9 de diciembre ‘El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha’ desvelará el nombre del sucesor de Huélamo, vencedor en 2025 y que tendrá la oportunidad de albergar las Campanadas de Fin de Año de la televisión autonómica.

Presentado por Mariló Leal, ‘El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha’ celebra su décimo aniversario en CMM consolidando un formato que ha recorrido toda la geografía castellanomanchega para poner en valor el patrimonio, la cultura, los entornos y las personas que dan identidad a la región.