Los Premios IDISCAM Highlights 2026 distinguen la excelencia investigadora de la mano de Fundación Eurocaja Rural

Fundación Eurocaja Rural ha escenificado su apoyo a la excelencia investigadora durante la entrega de los Premios IDISCAM Highlights 2026, organizados por el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, como parte de su firme apuesta por la innovación y el conocimiento científico como motores de progreso social.

Como ha explicado la fundación, estos galardones reconocen los trabajos de investigación del personal adscrito al IDISCAM publicados durante 2025 en la literatura científica nacional e internacional.

La entrega de premios ha tenido lugar en el marco de la Jornada de Investigación IDISCAM 2026, celebrada en el Aula Magna del Edificio Jurídico-Empresarial 'Melchor de Macanaz' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete.

El director científico del IDISCAM, Manuel Sánchez de la Torre, junto a la gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, ha llevado a cabo la entrega de unos galardones que distinguen la excelencia investigadora y el fomento de la difusión del conocimiento en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud.

Categoría General

• Primer premio: Francisco José García García con la publicación "Low relative sit-to-stand `power is associated with history of falls and fractures, prospective hospitalization, and all-cause mortality in older adults from the Toledo study for healthy aging".

• Segundo premio: José Abad Rodríguez con la publicación "Deficient Memory, Long-Term Potentiation and Hippocampal Synaptic Plasticity in Galectin-4- Deficient Mice".

Cuidados de Enfermería

• María Pilar Córcoles Jiménez con la publicación "Postoperative pain intensity and patient satisfaction: A multicentre observational study"

Investigador/a Emergente:

• Susana Priego Jiménez con la publicación “Efficacy of prehabilitation interventions on exercise capacity of patients undergoing major abdominal and cardiothoracic surgery: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials”.

• Elena Grueso Navarro con la publicación "MicroRNAs in Plasma-Derived Extracellular Vesicles as Non-Invasive Biomarkers for Eosinophilic Esophagitis”.

Fundación Eurocaja Rural ha destacado que con su participación en los Premios IDISCAM Highlights 2026, reafirma su "compromiso con la investigación científica como motor de desarrollo y bienestar social".

"La entidad continuará apoyando iniciativas que promuevan la innovación, la generación de conocimiento y el avance tecnológico para contribuir a mejorar la calidad de vida", han sentenciado.