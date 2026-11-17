José, el soldador que ha pedido una excedencia para ser cantante y triunfa en La Voz: "Si me va bien, no vuelvo al taller"

Antes de convertirse en una de las voces revelación del equipo de Melendi en La Voz, José Manuel Gutiérrez Torres —conocido como José Torres— hacía arte con un soplete. Este soldador de Consuegra (Toledo) acaba de dar el salto a Los Directos, la fase decisiva del concurso televisivo emitido por Antena 3 rumbo a la Gran Final.

"Me he cogido una excedencia para centrarme en la música", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Su meta es vivir de sus espectáculos de rumbas y su recital de flamenco tradicional, Alma y Pureza. "Si me va bien con los conciertos, no vuelvo al taller, aunque no se me caen los anillos. Me gusta mucho soldar también", añade.

Empezó a trabajar con 16 años, estuvo 18 en un taller de Consuegra y pasó por una cerrajería en Herencia (Ciudad Real). Compaginar la soldadura con la música se le hacía imposible, así que en el pasado mes de junio decidió centrarse en el cante. "Iba a trabajar sin dormir", afirma.

José actuando en La Voz. Cedida

Ganador del público

Pase lo que pase en el programa, tiene claro que la fama no le va a cambiar: "Yo sigo siendo el mismo que cantaba en el patio con la guitarra". Tras superar unas pruebas en Madrid y recibir un primer 'no', su guitarrista le dio la sorpresa de que había sido seleccionado para las audiciones a ciegas de La Voz.

"Mi número en este casting era el 136.672, solo llegar a las audiciones es un logro", subraya. Su interpretación de Me quedo contigo conquistó a Mika y Melendi, que se postularon por el consaburense.

Una vez dentro del equipo del cantante asturiano, superó las batallas musicales ante Ana Muñoz y Lorena. "El público me votó para no hacer la batalla que se emite este viernes", celebra.

José abrazando a Melendi después de su actuación. Cedida

De una boda a Puy du Fou

Su vocación por el flamenco le despertó tras escuchar cantar a su abuela y a su padre en reuniones familiares. "Yo no había cantado hasta los 20. Un día en una boda, me arranqué y un amigo me dijo: «Vamos a hacer un grupo». Empezamos a ir por bares, ferias y teatros", explica José. A partir de ahí comenzó un aprendizaje autodidacta que perfeccionó junto al maestro Cancanilla.

"Estudiaba mucho compás en casa y aprendí la cadencia del flamenco", señala. En 2021, gracias a una suplencia, logró actuar en el conocido parque temático Puy du Fou, concretamente en la zona de El Arrabal antes de El Sueño de Toledo. "Le doy las gracias al parque y a mi compañero Alberto Fuentes por contar conmigo para cantar ante miles de personas".

José Torres y Alberto Fuentes en Puy du Fou. Cedida

Consuegra por bandera

En esta nueva fase de Los Directos de La Voz su continuidad depende exclusivamente de los votos de los espectadores, sin embargo, José prefiere no pedir apoyo y confiar en el respaldo natural de su pueblo natal. "Yo llevo la bandera de Consuegra en el pecho siempre. Es una gente muy buena que me ha apoyado desde el principio", alega.

También quiere agradecer el apoyo de su familia durante toda su andadura, ya han sido "muchas noches sin luna" hasta llegar hasta aquí. "La música es muy difícil, pero si sigues te premia", recalca.

El horizonte musical que se plantea solo tiene dos caminos: el flamenco y la rumba. "El flamenco clásico no está al alcance de todo el mundo. Cuando las cosas se hacen con pureza y el alma, por mucho que pongas un bombo de tecno, las raíces son las raíces", concluye.