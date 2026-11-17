La céntrica calle de Talavera de la Reina (Toledo) donde vivió Carmen Machi: 189 metros y un declive comercial

Carmen Machi, uno de los rostros más reconocidos del cine español, confesó este lunes en su visita a El Hormiguero que la suma de un ritmo frenético de rodajes y un duelo personal propiciaron en ella graves episodios de ansiedad. En este sentido, defendió abiertamente el tratamiento médico y psicológico: "Viva la química y los profesionales".

En otra entrevista, la actriz madrileña relató que de pequeña era "una niña muy delgada y muy tímida" que solo se alimentaba de "zumos de naranja e inyecciones de hígado de bacalao". Lo que muchos desconocen es que parte de su infancia transcurrió en Talavera de la Reina (Toledo).

Al recoger el premio Pávez de Honor en el Teatro Palenque de la ciudad de la cerámica en octubre de 2022, Machi reveló que vivió durante una temporada en la céntrica calle Ramón y Cajal y lanzó la siguiente afirmación: "Algo de talaverana soy y muy orgullosa me siento".

Casco antiguo de Talavera de la Reina. Idealista

Aunque no constan registros públicos de aquella estancia, el escenario de los recuerdos de Carmen en Talavera sigue en pie. Esta vía de apenas 189 metros ha cambiado notablemente desde que la actriz no corretea por allí.

Al igual que otras calles colindantes del casco histórico como San Francisco, Sol o Mesones, ha sufrido una notable pérdida progresiva de la actividad comercial, presentando hoy numerosos locales comerciales cerrados.

El traslado del ocio a lugares de las afueras como el centro comercial Los Alfares y otra serie de factores han transformado Ramón y Cajal en una vía mucho más tranquila. Desde hace más de dos décadas, la vida de Carmen Machi transcurre en el barrio de Malasaña (Madrid), concretamente en un pequeño piso de unos 100 metros cuadrados.