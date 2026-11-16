Fue el propio Ayuntamiento de Villar y Velasco quien la contactó tras conocer su interés por abrir un negocio de hostelería. Cedida

Samira, dueña de un bar de pueblo con solo 18 años: "Por la mañana estoy en clase y por la tarde detrás de la barra"

"Por la mañana estoy en clase y por la tarde aquí, detrás de la barra". Así resume Samira Vela su particular rutina diaria. Con tan solo 18 años, esta joven ha reabierto el único bar que sigue en pie en Villar del Maestre, una pedanía conquense donde apenas residen una treintena de vecinos, mientras estudia cocina en Cuenca capital.

Taberna Vela es el resultado de su propia determinación y del respaldo incondicional de sus padres. "Siempre he querido tener un bar y aunque al principio me daba miedo, me lancé", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha antes de partir al centro de formación culinario.

El local es de titularidad municipal y fue el propio Ayuntamiento de Villar y Velasco quien la contactó tras conocer su interés por abrir un negocio de hostelería, según explica. Además, contó con el asesoramiento por parte del proyecto Invierte en Cuenca de CEOE CEPYME.

Samira en la taberna que ha reabierto en Villar del Maestre (Cuenca) CEOE CEPYME Cuenca

Tras formalizar un contrato de alquiler y emprender una reforma para dotar de una cocina al espacio, la joven levantó a principios de verano la persiana de esta taberna donde sirven menús del día y comida casera y que cumple una función vital para la vida social del lugar.

"La gente ha sido muy agradable, la verdad. Nos han acogido muy bien", destaca. Mientras ella escucha las explicaciones del profesor, su padre es quien atiende los primeros cafés del día. Por su parte, su madre suele ayudar en cocina: "Entre los tres nos organizamos".

Villar del Maestre es una pedanía que pertenece al municipio de Villar y Velasco. Alcarria conquense

Antes de establecerse en Villar del Maestre hace ya dos años, Samira y su familia vivieron en Madrid y después en Guadalajara. La joven compagina la tranquilidad del entorno rural con el ocio de Cuenca capital.

"Estoy cómoda aquí. Hay veces que te saturas un poco porque el pueblo está vacío, pero como bajo al instituto todas las mañanas, veo gente y me relaciono", explica.

En una aldea sin comercios ni servicios básicos cotidianos, el bar de los Vela ilustra una paradoja nacional. Hasta 1.321 pueblos de España no tienen ningún establecimiento hostelero y 2.669 cuentan con solo uno, según datos del Foro NESI.

Terraza del local. CEOE CEPYME Cuenca

"Abrimos todos los días menos los martes. Yo me quedo hasta por la noche...un poco hasta que se vaya la gente, la verdad. No tengo un horario de cierre", comenta. El estudio The Future Role of Bars in Europe revela que el 96 % de los españoles echaría de menos estos locales si desaparecieran, mientras que el 81 % los sitúa como el espacio más relevante para la interacción humana.

Pese a que la mayoría de la clientela se concentra en la temporada veraniega y los fines de semana, Samira lo tiene claro: "Voy a seguir con el bar porque me gusta". El hambre emprendedor de la joven sigue sin saciarse y reconoce que ahora su sueño es "montar un salón de belleza en Cuenca".

"Cuando me vea preparada intentaré montar mi otro negocio e ir a por las dos cosas", añade. A quienes con su edad dudan de dar el salto al mundo empresarial, les envía un mensaje directo: "Que sigan para adelante, yo también tuve miedo".