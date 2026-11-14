Félix Ramiro: "Hemos vestido a los últimos jugadores del Real Madrid que se han casado, pero vivimos de hombres anónimos"

Félix Ramiro (Menasalbas, Toledo) tiene alma y manos de artista, de artesano. Es un diseñador de moda apasionado, inquieto, de pensamiento rápido y palabra todavía más veloz. Habla casi al mismo ritmo al que se le ocurren las ideas, mientras sus ojos claros miran de frente, pero también recorren al interlocutor de arriba abajo.

No hay nada de inquisitivo en ese examen: es pura deformación profesional. Allí donde otros ven una chaqueta, él descubre un tejido, un patrón, un corte que podría mejorarse. Lleva más de 35 años siendo sastre y, lejos de perder la curiosidad, asegura en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde su tienda de la capital de Castilla-La Mancha que atraviesa uno de sus mejores momentos creativos.

Ha vestido y sigue vistiendo a estrellas de la música, el cine y el deporte, ha llevado sus colecciones a algunas de las pasarelas más importantes de España como la Semana de la Moda de Madrid y recientemente ha paseado el nombre de su firma por escenarios internacionales como Chicago (Estados Unidos).

Tiene tiendas en algunas de las calles y los centros comerciales más exclusivos del país, pero su universo sigue teniendo un centro indiscutible: Menasalbas, el pueblo toledano donde nació, donde aprendió el oficio y donde mantiene su taller, su fábrica y a buena parte de su equipo. Podría haberse marchado, pero nunca ha querido. "La esencia tiene que estar en plenos Montes de Toledo, con mi gente de siempre", resume.

Porque, detrás del diseñador que viste a los hombres más famosos de España, hay un modisto que reivindica a los clientes anónimos, a las familias que confían en él para uno de los días más importantes de sus vidas.

Félix Ramiro es personalidad y personaje en la mejor acepción de ambas palabras: de los que tienen carácter, no se parecen a nadie y dejan huella. Un creador que ha convertido su pasión en una marca reconocible sin perder el alma del niño de pueblo que soñaba con dedicarse al cine, la pintura y la moda.

Y ese legado ya tiene continuidad en su hijo Miguel Ángel, que comparte con él la dirección de una empresa de 49 personas y el desafío de llevar Félix Ramiro más allá de nuestras fronteras.

Primer plano del diseñador Félix Ramiro. Ángela Pulido Díaz

P. Durante su extensa trayectoria ha tenido el privilegio de poder vestir a artistas y deportistas de primer nivel. ¿Tiene el sueño de poder trabajar con alguna personalidad que se le resista?

F.R. He cumplido mis objetivos en ese sentido. Hemos vestido a los actores, cantantes y presentadores más top de este país y, en el mundo del fútbol, creo que los últimos ocho jugadores del Real Madrid que se han casado lo han hecho de Félix Ramiro.

Eso nos da mucha visibilidad como marca y es muy gratificante para mí como diseñador. Sin embargo, nosotros vivimos desde hace 40 años de hombres anónimos, de esas familias que apuestan por nosotros para los momentos más inolvidables de sus vidas.

El secreto es precisamente ese: tratar con el mismo cariño, la misma empatía y la misma ilusión al actor más famoso que al cliente anónimo que viene ilusionado para el día de su boda.

P. ¿Para ser un buen diseñador también hay que tener dotes de psicólogo y entender la personalidad del cliente?

F.R. Cuando un hombre entra a un centro de Félix Ramiro, nuestra primera obligación es mirarle a los ojos, escucharle de verdad y entender qué necesita, cómo es y para qué tipo de evento se viste.

No es lo mismo un traje para tu boda que para tu primera entrevista de trabajo importante, o para dar una ponencia ante 2.000 personas.

"El estilo es como un árbol de Navidad: debe llevar las bolas justas, ni una más ni una menos"

P. ¿Qué es el estilo para Félix Ramiro? ¿Dónde reside la elegancia?



F.R. El sello de Félix Ramiro es la elegancia, pero, por encima de todo, es no ir disfrazado. Los disfraces son para el carnaval. Se puede ir elegante con o sin corbata, pero la clave es mejorar la imagen de esa persona respetando su esencia.

El estilo es como un árbol de Navidad: debe llevar las bolas justas, ni una más ni una menos. La clave para conseguirlo está en ponerse en manos de profesionales. Igual que vas a un buen dentista o a un buen cirujano, con la imagen ocurre lo mismo.

"El mayor error a la hora de vestir es renunciar a tu propia identidad"

P. ¿Cuál es el error imperdonable que seguimos cometiendo los hombres al vestirnos para una ocasión especial?

F.R. Errores cometemos todos, pero el mayor de ellos es renunciar a tu propia identidad.

La identidad de una persona es sagrada. Hay que ser coherente y vestir acorde a cada ocasión —no es lo mismo sacar a pasear al perro que ir a la boda de tu hermana—, pero siempre siendo uno mismo.

P. En sus pasarelas vemos propuestas atrevidas. ¿El hombre español ha perdido el miedo a salirse de la norma y vestir con personalidad?

F.R. Afortunadamente, hemos evolucionado muchísimo. El hombre de hoy es mucho más independiente y libre a la hora de elegir.

Cuando empecé hace 40 años, los hombres venían a la tienda acompañados de sus madres, novias o hermanas, y ellos apenas opinaban. Ahora siguen viniendo acompañados, lo cual es fantástico porque escuchan consejos, pero la decisión final la toman ellos.

Tienen las ideas claras, nos enseñan referencias y nosotros nos encargamos de darles forma.

La manos de Félix Ramiro. Ángela Pulido Díaz

P. En los últimos meses ha recibido importantes galardones de la Comunidad de Madrid y la Diputación de Toledo. ¿Qué es el verdadero éxito para usted?

F.R. Los premios de las instituciones son apasionantes y se agradecen muchísimo. Pero el éxito más gratificante es el del día a día. Hace unos minutos, un chico llamado Alberto me mandaba un mensaje privado por Instagram: "Me caso en diciembre de 2027 y me gustaría concretar una cita".

Que alguien anónimo quiera que el equipo de Félix Ramiro esté con él el día de su boda es el verdadero éxito para mí.

P. ¿Qué es el lujo para Félix Ramiro?

F.R. Para mí, no hay mayor lujo que estar en el taller de Menasalbas y poder decirle a una compañera: "Oye, quiero que me piques esta chaqueta a mano". Y ver cómo te hace el picado puntada a puntada... eso es inmejorable.

Soy un afortunado porque esto ya no es fácil de encontrar; lamentablemente, a la gente joven ya no le atrae aprender a coser a mano, aunque sea un arte maravilloso.

Uno de los empleados de la tienda de Félix Ramiro en Toledo. Ángela Pulido Díaz

P. Pese a tener tiendas en las calles más exclusivas de ciudades como Madrid, Málaga o La Coruña, la sede y la fábrica de Félix Ramiro se mantienen en su pueblo, Menasalbas. ¿Por qué?

F.R. La esencia de Félix Ramiro es seguir en Menasalbas. Tenemos un equipo de primera, compañeros de diez, muy profesionales, que llevan con nosotros 20, 30 e incluso 40 años. Es una calidad de vida enorme poder vivir al lado de la fábrica, en tu propio pueblo.

Hemos tenido ofertas de ciudades que nos regalaban el terreno y la fábrica para que nos mudáramos, pero les dije que no era cuestión de dinero. La esencia tiene que estar en plenos Montes de Toledo, con mi gente de siempre.

P. Todo lo que ha conseguido su empresa nació en el Toledo más rural hace 40 años. ¿En aquella época, que un chico de pueblo se dedicase a la moda suponía un choque cultural?

F.R. Creo que, curiosamente, el hecho de ser un chico de pueblo me dio mucha más fuerza para dedicarme a lo que de verdad me apasionaba. A los niños de mi edad les gustaba jugar al fútbol, saltar por las fincas... y a mí me interesaban la música, la pintura, los monumentos y la moda.

"Mi primera idea era dedicarme al cine y la televisión; me hubiera gustado ser actor"

Mi primera idea era dedicarme al cine y la televisión; me hubiera gustado ser actor. Cuando se lo conté a mis padres, con 13 o 14 años, mi padre me miró como diciendo que tenía que estudiar "algo de gente normal". Para él, lo normal era ser maestro, veterinario o abogado.

Sin embargo, empecé a tener contacto con la moda y los patrones a través de mi tío Dionisio, y ahí nació mi gusto por las telas. Al principio lo tuve bastante difícil en mi familia, lo cual es lógico, pero decidí irme a Madrid a estudiar diseño y empecé a sacar mis primeras colecciones.

P. ¿Queda algo de aquel niño?

F.R. Conservo la misma ilusión, la misma pasión y, sobre todo, esas ganas de alcanzar la excelencia por el trabajo bien hecho.

Cuando miro a una persona, no puedo evitar hacer una radiografía profesional: veo cada arruga y pienso en cómo mejorarla, observo un patrón y sé que lo ajustaría. Esa pasión sigue intacta. De hecho, a nivel creativo, creo que llevo unos cinco años en mi mejor momento.

La veteranía es un grado; después de tantos años, a base de prueba y error, te vas corrigiendo a ti mismo. Hemos conseguido algo que no es fácil: mantener una sastrería renovada, actual, pero mucho menos pesada.

P. Llama la atención que un maestro de la aguja tradicional haya logrado tanto seguimiento en las redes sociales. ¿Cómo ha conseguido conectar de esa forma tan directa con su comunidad digital?

F. R. Desde que estoy en Instagram, la respuesta ha sido increíble. Me abrí la cuenta por insistencia de mi hijo Miguel Ángel y mi hermano, y porque Facebook me estresaba mucho con tanta política y fútbol.

No hay ningún secreto, simplemente ven que no hay filtros. No me hago un guion. A las 7:30 de la mañana hago un vídeo en la fábrica explicando qué patrón estoy vaciando a mano.

El objetivo no es decir "aquí estoy yo", sino compartir mi trabajo con total naturalidad, con las mangas remangadas y sin corbata. La gente entiende y valora esa autenticidad.

"Siento que si me jubilo se me acaba la vida"

P. ¿Alguien tan enérgico y apasionado como usted piensa alguna vez en la jubilación?

F.R. ¡No me quiero jubilar! Si me falla la salud lo haré, lógicamente, pero si no, siento que si me jubilo se me acaba la vida.

Necesito el contacto directo con mis clientes, seguir creando y llegar a mi estudio para plasmar las ideas que me rondan por la cabeza.

P. Si piensa en el futuro, ¿cuál es su gran reto?

F.R. La empresa goza de muy buena salud y la marca está en su mejor momento. Mi reto es que logremos ser más sostenibles en los tejidos y acabados, y conseguir que cada una de las 49 personas que forman el equipo asimile al 100 % nuestra filosofía: la pasión innegociable por cuidar, escuchar y mimar al cliente.

La energía y la pasión que demuestra Félix Ramiro durante la entrevista enseñan algo obvio: mantiene la misma ilusión que cuando empezó, disfruta creando y necesita el contacto diario con sus clientes. Pero, mientras él continúa al frente del proceso creativo, hay alguien que lleva años aprendiendo el oficio desde dentro y compartiendo esa responsabilidad: su hijo Miguel Ángel.

Creció entre patrones, tejidos y máquinas de coser. La empresa siempre formó parte de su vida, hasta que terminó convirtiéndose también en su proyecto profesional. Hoy es el director general de una firma que mira al futuro sin renunciar a la esencia que su padre construyó en Menasalbas.

Félix Ramiro, a la izquierda, junto a su hijo Miguel Ángel Ramiro, a la derecha. Ángela Pulido Díaz

P. Su padre asegura que el futuro de la empresa está garantizado porque usted lleva los mandos junto a él desde hace más de una década. ¿Usted se imaginaba en esta posición cuando era pequeño?

M. A. R. Desde pequeño he jugado en un taller de confección, he estado muy vinculado a la empresa y creo que, sin quererlo ni mi padre ni yo, la vida me ha llevado a donde estoy ahora.

Tengo pasión por el trabajo que desarrollamos, por el diseño, por la moda, por el concepto creativo que mi padre ha creado y que, con los años, ya llevamos los dos juntos.

Estoy muy contento de estar donde estoy, de ocupar la posición que ocupo y, sobre todo, de tener la responsabilidad de continuar ese legado.

P. Cuando uno hereda una marca de autor tan consolidada, ¿dónde reside la mayor responsabilidad?

M. A. R. En el trabajo bien hecho. Es una frase muy generalista, pero que dice mucho del alma de Félix Ramiro: el trabajo bien hecho en una prenda, el trabajo bien hecho a la hora de atender a nuestros clientes, el trabajo bien hecho a la hora de comenzar una colección, el trabajo bien hecho a la hora de rodearte de un muy buen equipo.

"Félix Ramiro está ya en un momento en el que nos toca salir de nuestra"

P. ¿Hacia dónde debe evolucionar la marca Félix Ramiro?

M. A. R. Félix Ramiro está ya en un momento en el que nos toca salir de nuestra España querida e intentar llevar la marca a otros lugares del mundo para garantizar la evolución y darle un aire más internacional.

Acabo de llegar de Chicago, porque hemos sido la firma seleccionada para representar a España en un festival de moda. La verdad es que he venido con muy buenas sensaciones porque había compradores, prensas y muchas celebrities de Estados Unidos, mucho público en general.

La industria de la moda en Estados Unidos ha quedado contenta con lo que hemos presentado. Yo he vuelto de allí muy motivado.

P. ¿Cómo gestionan Félix y Miguel Ángel, padre e hijo, el día a día para evitar que las relación empresarial mine la relación personal?

M. A. R. Cuando se mezcla lo personal con lo profesional, que en nuestro caso es inevitable, es difícil. Pero a lo largo de los años hemos ido aprendiendo a llevarlo mejor y nos une muchísimo tener el mismo objetivo, que es lo que nos hace perfeccionar el camino de Félix Ramiro.

Miguel Ángel Ramiro, director general de la empresa. Ángela Pulido Díaz

P. ¿Es posible trasladar el alma de una sastrería tradicional y artesana a la venta online que hoy lo domina casi todo?

M. A. R. Estamos avanzando para compatibilizar ambos mundos y seguramente que en 2027 saldrá al mercado el e-commerce de Félix Ramiro, aunque será particular porque nosotros lo vemos desde un prisma artesanal, de boutique.

P. Hagamos un ejercicio de imaginación. Si nos volvemos a sentar a hablar dentro de un cuarto de siglo, ¿qué fotografía le gustaría ver de esta empresa?

M. A. R. Pues me imagino esta empresa con presencia en muchos lugares del mundo.