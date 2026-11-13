De Toledo a Las Vegas: Alejandro de Miguel lleva su alta costura a los Latin Grammy

El diseñador toledano Alejandro de Miguel ha llevado la alta costura a los Latin Grammy de Las Vegas.

El modista acudió a la gran cita de la música latina acompañado por María Eizaguirre, directora de Comunicación RTVE, quien lució dos espectaculares creaciones made in Castilla-La Mancha.

Para la exclusiva gala Person of the Year, la periodista deslumbró con un vibrante diseño en color naranja fuego. El vestido, confeccionado íntegramente en lentejuelas, destacaba por las icónicas hombreras que ya son sello de identidad del prestigioso costurero.

María Eizaguirre y Alejandro de Miguel en los Latin Grammy en Las Vegas. Cedida

Sin embargo, el gran impacto llegó en la ceremonia principal de los Latin Grammy. La directora de Comunicación RTVE lució una creación exclusiva de estampado modernista. Este diseño, que jugaba magistralmente con las geometrías, causó auténtica sensación entre la prensa congregada.

Por su parte, Alejandro de Miguel posó ante los medios en la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena y reivindicó la estrecha relación entre la moda y la música: "Siempre van de la mano".

Orgullo toledano

Nacido en Miguel Esteban (Toledo), Alejandro de Miguel fundó su firma en 2005. Desde entonces, es un firme defensor de la confección artesanal. Su taller principal sigue ubicado en su pueblo natal, donde trabaja con un equipo de costureras locales que se complementa con su exclusivo atelier en la calle Ayala de Madrid.

El toledano es el diseñador de confianza de la reina emérita Sofía desde 2007, aunque también ha vestido a figuras como Ana Obregón o Cristina Pardo. La marca España también arrasó en el terreno musical de la mano de Rosalía, quien se coronó como la gran triunfadora de la velada cosechando seis galardones, incluyendo Álbum del Año por LUX y Canción del Año.