El mecánico Ángel Gaitán se deja ver en el acto de Santiago Abascal en Toledo marcado por las cargas policiales

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha congregado a 500 personas este viernes en la plaza de Zocodover de Toledo en un acto protagonizado por la cargas policiales contra un grupo de antifascistas que ha intentado boicotear su visita a la capital de Castilla-La Mancha.

Entre la multitud presente se han visto algunas caras conocidas como Ángel Gaitán. El mecánico influencer y colaborador habitual del programa Horizonte de Iker Jiménez no ha querido perderse la cita política.

Gaitán se mostró muy cercano y de hecho, no ha dudado en fotografiarse con numerosos asistentes. La presencia del empresario madrileño no es casual, comparte parte del discurso del partido conservador, especialmente su crítica a las políticas medioambientales europeas y las normativas de emisiones en materia de tráfico.

La aparición del famoso mecánico en el acto de Vox en Toledo llega días después de su polémica intervención en la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo en Bruselas. Tras denunciar el estado de las carreteras y criticar a los eurodiputados por negarle más tiempo de palabra: "¡Esto es Europa! ¡Un tapón en una botella!".

Después de lo ocurrido, Gaitán agradeció públicamente en sus redes sociales el respaldo de las delegaciones de Vox, PP y Se Acabó La Fiesta (SALF), cuyos representantes se levantaron y se marcharon junto a él en señal de apoyo.

Cargas policiales y tensión

En los instantes a la intervención de Santiago Abascal, la Policía Nacional ha cargado contra un grupo de alrededor de 20 personas, que portando banderas de Palestina y antifascistas, ha intentado boicotear la convocatoria con silbidos y gritos de "¡Abascal, hijo de puta!".

Por su parte, los asistentes congregados al acto han respondido con insultos y consignas como "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Instantes después, un joven infiltrado entre las cerca de 500 personas congregadas ha recriminado al máximo representante de Vox "cuántos años cotizados tienes", siendo expulsado rápidamente del lugar por varios de los asistentes.

Una quincena de agentes equipados con material antidisturbios han blindado los principales accesos a Zocodover, principalmente en las calles Comercio y del Barrio Rey. Alrededor de la plaza se han instalado varios puestos del partido que lucían banderas de España y de la Cruz de Borgoña.

Además, un joven se ha paseado entre la muchedumbre vendiendo ejemplares de la editorial 'Homo Legens', estrechamente vinculada al ideario político de Vox. Superados los altercados, el acto ha recuperado la calma y se ha desarrollado con total normalidad.

Al finalizar su intervención, Santiago Abascal ha dejado una estampa llamativa al abandonar la zona en coche y saludado a la multitud con medio cuerpo fuera desde la ventanilla trasera.