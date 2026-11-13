La Justicia reconoce a un guardia civil que se jugó la vida en Mira una distinción mayor a la que le otorgó el Gobierno

La Audiencia Nacional ha reconocido a un guardia civil su derecho a la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, que lleva aparejada una pensión vitalicia, por su actuación durante la dana de Mira (Cuenca) en 2024.

Así lo ha acordado el tribunal en una sentencia en la que estima un recurso del agente, representado por el gabinete jurídico Suárez-Valdés, y anula una orden del Ministerio del Interior que le concedió el reconocimiento con distintivo blanco, que no conlleva pensión económica.

La sentencia relata que el agente y un compañero suyo de la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), que estaban libres de servicio, fueron llamados a las 4:30 horas de la madrugada ante la riada en Mira.

Fueron los únicos componentes del GEAS en acceder a las viviendas para rescatar a los vecinos, para lo que tuvieron que ser ayudados con una embarcación neumática ante la fuerza de la corriente de agua.

Durante 14 horas rescataron a 19 personas, entre las que se encontraban menores, en un marco "dantesco" con todos los garajes rotos e inundados y los coches volcados.

Rescate agónico

La Audiencia destaca que, a pesar de que la fuerza de la corriente comprometía su seguridad, los agentes "no dudaron en ningún momento en arriesgar sus vidas".

"Existiendo en una de las viviendas riesgo real de electrocución durante la intervención debido al contacto del agua con las instalaciones eléctricas, llevaron a cabo el salvamento de una vecina", expresa.

Esta mujer expresó que "era imposible salir de su vivienda por sus propios medios, por lo que sin la intervención de los agentes habría permanecido atrapada sin comida ni agua". Fue rescatada por una ventana de casi cuatro metros de altura con una escalera.

"No cabe la menor duda de que el extraordinario valor puesto de manifiesto por el guardia civil recurrente en su actuación de rescate en la dana no fue reconocido y recompensado adecuadamente", indica la Audiencia Nacional.