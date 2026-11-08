"No tienes que dar gracias por estar viva": el desgarrador testimonio de Amalia, la médica que sobrevivió a Adamuz

Hay heridas que no se ven. Y hay otras que, aunque cicatricen, siguen doliendo cada día. Amalia Montealegre conoce bien ambas. Es médico, natural de Talavera de la Reina, y una de las supervivientes del terrible accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 pasajeros. Sobrevivió a un impacto que pudo costarle la vida, pero salir de aquel tren no significó dejar atrás el accidente. Ni mucho menos.

Hoy continúa recuperándose en Huelva, donde residía y donde está acompañada por su madre, Inma. Su vida, aquella que llevaba desde que a los 18 años se marchó a estudiar y aprendió a desenvolverse sola, ha cambiado por completo.

Cuatro operaciones después, todavía tiene por delante un largo camino. Pero Amalia habla con una mezcla de optimismo, lucidez y una sinceridad que conmueve. No quiere esconder lo que ha vivido. Tampoco quiere que otras personas que acaban de pasar por una tragedia parecida tengan que recorrer ese camino sintiéndose solas.

"Pues larga. Bastante dura y bastante tediosa, la verdad", responde cuando se le pregunta cómo está siendo su recuperación. No necesita adornos.

Ha pasado 64 días ingresada justo después del accidente. Y no ha sido un único ingreso. Después llegó una operación de clavícula, infecciones y más intervenciones. En julio estuvo hospitalizada por una infección importante. Y hace apenas un mes volvió a pasar por el quirófano para operarse la pierna. Y todavía queda la rodilla.

Ahora el dolor ha empezado a remitir. Un dolor que describe como "inhumano", aunque reconoce que nunca ha sido una persona de quejarse demasiado. Pero la recuperación física no significa haber recuperado la vida anterior.

Amalia lo explica con una sencillez que deja al descubierto la dimensión cotidiana de las secuelas: "Yo llevo viviendo sola desde los 18 años, que me fui a estudiar. Y ahora estoy viviendo con mi madre. No me puedo lavar el pelo sola, no puedo salir a la calle sola. Vida normal, en absoluto".

En Huelva, Inma está a su lado. Su madre, que conoce de primera mano el sufrimiento de estos meses, vuelve a ser imprescindible en una vida que Amalia había construido desde la independencia. Hay que aprender a pedir ayuda, a aceptar los límites del cuerpo y a celebrar cada pequeño paso. Algo que no siempre resulta sencillo para quien estaba acostumbrada a cuidar de los demás.

Proteger a su entorno

Durante la conversación aparece una palabra que ayuda a entender cómo ha afrontado todo lo ocurrido: proteger. Amalia siempre ha sido la graciosa de su familia, de su grupo de amigos, la persona que busca una salida divertida incluso en las situaciones más difíciles. Y después del accidente se aferró a ese papel. Sonreír, bromear, quitar hierro al asunto. Intentar que los demás no sufrieran todavía más.

"Mi papel es como el de la graciosa. Yo estoy siempre sonriendo", cuenta. Después del accidente siguió interpretando ese personaje, aunque por dentro ya no se reconociera. "Me refugié un poco en eso, en seguir siendo esa persona, aunque ya no lo fuera o no me sintiera así por dentro", reconoce.

No quería incomodar. No quería hacer más dramático el trauma que también estaban viviendo su madre, sus familiares y sus amigos. Recuerda especialmente el momento en que su madre y su tío pudieron entrar a verla en la UCI. Los primeros días había permanecido dormida, intubada. Cuando despertó y su madre la vio con las heridas de la cara y las lesiones que había sufrido, se desmayó.

Su tío, enfermero, consiguió mantener la entereza. Al preguntarle cómo estaba, Amalia encontró fuerzas para responder con una broma: "Buah, como si me hubiera pasado un tren por encima". Una frase que provocó alguna sonrisa, pero que escondía una realidad devastadora. "Estaba muriéndome por dentro. Me dolía cada pelo de mi cuerpo".

Así ha pasado buena parte de estos meses: intentando que quienes la rodean no tengan que cargar también con su sufrimiento. Hasta que el cuerpo empezó a mejorar y la mente encontró espacio para hacer lo que había quedado pendiente, enfrentarse al trauma.

Volver al interior del tren

El primer gran sobresalto llegó en una sala de cine. Amalia había acudido a ver "La bola negra", la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Pero una escena la devolvió de golpe a aquel 18 de enero.

"De repente estaba en el cine y en una escena concreta de esta película volví a verme en el tren, rodeada de personas fallecidas, atrapada entre los asientos y los hierros retorcidos", explica.

Recordó los cuerpos que tenía encima, la pierna con una fractura abierta, el neumotórax que le impedía respirar y aquella barra de metal que también la aplastaba. "Fue de repente estar ahí", asegura.

No era una simple imagen que le recordase lo sucedido. Era regresar al accidente. A la angustia de no poder respirar, al dolor, a la certeza de encontrarse en medio de una situación extrema. Se desmayó. Cuando recuperó el conocimiento, había pasado un buen rato de la película. Y volvió a ocurrir un par de veces más.

Amalia Montealegre es médica, natural de Talavera de la Reina. Viaja en uno de los trenes de Adamuz. A. Montealegre

"Me parece una obra maestra del cine español, pero sé que la he visto en un mal momento, porque estaba aflorando mi trauma psicológico", comparte sin tapujos con este medio.

Entonces, su psicóloga le recomendó protegerse de aquellas imágenes que pudieran reactivar los recuerdos, cuando la tragedia de Urda llegó sin pedir permiso.

"¿Ha vuelto a pasar?"

Amalia se levantó el pasado 28 de octubre sin imaginar que unas horas después volvería a sentir el peso de lo ocurrido en Adamuz. Su madre tenía varias llamadas perdidas de una amiga que había estado visitándola la tarde anterior. Amalia también tenía mensajes pendientes.

La primera conversación de WhatsApp que abrió fue un grupo de amigas. Allí estaba la noticia. La imagen de otro tren accidentado. Su reacción fue de incredulidad. "Es broma. Tiene que ser como una broma, un montaje. No puede ser posible".

Su madre y sus amigas habían intentado protegerla. Querían evitar que viera las noticias, precisamente para no devolverla a aquel lugar del que tanto le estaba costando salir. Pero ya era tarde. "Me quedé en shock. Todo el día pensando en que esa gente estaría pasando lo mismo que yo, en la gente que hubiera estado atrapada igual que yo", recuerda.

Y entonces llegó la pregunta que todavía le duele: "Joder, ¿cómo puede estar pasando esto otra vez?".

No habla desde la distancia de quien contempla una tragedia a través de una pantalla. Habla desde el lugar de quien sabe lo que significa permanecer atrapada, no poder respirar, esperar ayuda y salir de un tren sin saber todavía qué será de su vida.

También recuerda las palabras que ha escuchado durante estos meses, cuando intentaban transmitirle cierta tranquilidad asegurando que, después de lo sucedido, viajar en tren sería más seguro, que circularían más despacio y que habría más controles.

Por eso, al conocer lo ocurrido en Urda, la indignación se mezcló con el miedo y la tristeza. "Es como decir: tío, ¿de qué ha servido?".

Amalia no busca culpables en esta conversación. Ni pretende encontrar una explicación sencilla a dos tragedias que han vuelto a llenar de dolor a tantas familias. Lo que quiere, dice, es que algo así no vuelva a suceder. "A mí me dan igual los culpables, lo que quiero es que no pase nunca más", asegura.

Sobrevivir también duele

Hay una parte del testimonio de Amalia que necesita ser escuchada sin prisas y sin frases hechas. Porque habla de algo que muchas veces se evita cuando se cuenta la historia de una persona que ha conseguido sobrevivir: la culpa, el dolor emocional y la dificultad de reconocerse en el espejo.

"Hablo siempre desde el lado de la persona que ha sobrevivido, que puede contarlo", advierte.

Durante estos meses ha escuchado muchas veces que tiene que dar gracias por estar viva. Sabe que quienes se lo dicen lo hacen desde el cariño y desde la necesidad de encontrar algo positivo en medio de tanto sufrimiento. Pero ella quiere explicar que estar viva no significa estar bien.

"Muchos de los momentos que he estado pasando estos meses, y que sigo pasando, he deseado estar muerta. Porque digo: esa gente por lo menos ya no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo", comparte.

Es una confesión dura. También profundamente humana. No está hablando de olvidar a quienes perdieron la vida ni de restar importancia a su ausencia. Está poniendo palabras a la contradicción que puede experimentar alguien que sobrevive a una tragedia y tiene que enfrentarse, día tras día, a las consecuencias de seguir aquí.

Le cuesta levantarse de la cama. Le cuesta aceptar que ya no es la misma persona y que quizá nunca vuelva a serlo. También está el cambio físico, las cicatrices y las lesiones que permanecerán en su cuerpo. "Al final, las cicatrices son muy gordas. La desfiguración... Joder, todo eso se hace muy duro", asegura.

Y a ese dolor se añade una soledad que no siempre se aprecia desde fuera. Porque quienes están alrededor quieren ayudar, animar y transmitir esperanza, pero a veces no saben cómo acompañar a alguien que necesita, sencillamente, poder decir que está mal. "Te sientes muy solo", resume.

Mano tendida a las víctimas

Y, sin embargo, Amalia quiere hablar. Quiere contar lo que le pasó, aunque hacerlo signifique volver a lugares emocionales de los que todavía está intentando salir.

Esta vez ha decidido que recordar también puede servir para acompañar. Que su experiencia puede ser útil para quienes acaban de sufrir un accidente y quizá todavía no saben qué les espera cuando abandonen el hospital, cuando desaparezca la atención inicial o cuando los demás empiecen a pensar que todo va mejor.

"Si esto sirve para que haya alguien que esté pasando por lo mismo que yo he pasado y encuentra en mí a alguien a quien pueda acudir para decir: 'Tía, esto es una mierda'. Y yo decirle: 'Sí, lo es', habrá merecido la pena", comparte.

Su aprendizaje, después de tantos meses de hospitales, operaciones, dolor y noches difíciles, es que lo primero es aceptar lo que uno siente. Sin exigirse estar bien, sin esconder el miedo y sin tener que representar ante los demás una fortaleza que quizá todavía no se tiene.

"Lo fundamental para todas las víctimas de ahora es que lo primero que tienes que hacer es aceptar y validar todo lo que sientes, porque si no te vuelves loca", comenta desde la experiencia.

Por eso quiere dejar abierta una puerta. Está dispuesta a hablar con quienes hayan sobrevivido al accidente de Urda, con quienes necesiten compartir sus miedos, sus pesadillas, sus dificultades para volver a la vida cotidiana o simplemente decir en voz alta que no pueden más.

Pueden localizarla a través de su perfil de Instagram, @mali1408_. Allí ha querido dejar claro que está disponible para escuchar, sin juzgar y sin exigir a nadie que encuentre un motivo para sentirse agradecido.

Ternura como resistencia

En su Instagram, Amalia ha escrito una frase que resume buena parte de lo que está intentando construir después de Adamuz: "La ternura es todo un acto de rebeldía. Y si tienes un accidente mortal de tren y por un milagro sobrevives, joder, por algo estarás aquí".

Quizá ese "por algo" no tenga todavía una respuesta. Quizá no se trate de encontrar un sentido al sufrimiento ni de convertir una tragedia en una lección. Quizá sea, simplemente, poder estar al otro lado del teléfono cuando alguien que acaba de sobrevivir necesite escuchar una voz que comprenda lo que está viviendo.

Durante esta conversación, Amalia mantiene ese tono optimista que la caracteriza. Bromea, intenta quitar hierro a los momentos más duros y habla de las próximas operaciones como quien va ordenando los pasos de un camino largo. Pero hay un instante en el que la voz cambia. Las lágrimas aparecen cuando vuelve a preguntarse por qué ha ocurrido otra vez. Por qué otras personas tienen que pasar por lo mismo que ella.

Y entonces la graciosa deja paso a la mujer que sigue intentando reconstruirse. A la médico que ha pasado de cuidar a otros a necesitar que la cuiden. A la hija que ahora vive junto a su madre. A la superviviente que conoce la soledad de una recuperación que no termina cuando se apagan las luces de la consulta de rehabilitación.

Amalia todavía tiene mucho camino por delante. Pero ha encontrado una manera de mirar más allá de sus propias heridas: tender la mano a quienes ahora comienzan a recorrerlo.

Porque sobrevivir no significa que todo haya terminado. Y es que nadie debería tener que demostrar que está agradecido por seguir vivo para merecer que alguien escuche cuánto le duele estar aquí.