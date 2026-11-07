Emiliano García-Page, en el centro, junto a dos trabajadores de Los Chopos este viernes. Los Chopos

Page vuelve a comer en uno de sus restaurantes favoritos de Castilla-La Mancha: "Tan amable como siempre"

Emiliano García-Page mantiene una apuesta segura en lo gastronómico cada vez que sus compromisos le llevan hasta Albacete. El presidente de Castilla-La Mancha volvió a comer este viernes en el restaurante de carretera Los Chopos, situado a pie de la autovía A-31 a la altura de La Gineta.

Ha sido el propio establecimiento el que ha anunciado la visita a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía de Page posando junto a dos trabajadores del restaurante.

"Hoy hemos recibido la visita de Emiliano García-Page, que una vez más ha elegido el restaurante de carta para disfrutar de nuestros platos de temporada", ha escrito Los Chopos en su perfil de Facebook.

El establecimiento ha agradecido al presidente autonómico su confianza y su trato con los empleados, al que ha definido como "tan amable como siempre con todo nuestro equipo".

"Para Los Chopos es un orgullo seguir siendo lugar de parada para quienes recorren nuestra tierra", añade la publicación, que concluye con un agradecimiento al dirigente socialista.

La visita se produjo después de que Page se desplazara este viernes a la provincia de Albacete para cumplir dos compromisos de su agenda institucional. A las 11:30 horas visitó las instalaciones de la empresa Spanish Cheese y, posteriormente, a las 13:00 horas, conoció las obras de restauración y rehabilitación del ábside de la Catedral de Albacete.

Una parada habitual

No es la primera vez que el presidente regional elige Los Chopos para comer cuando viaja a Albacete. El establecimiento, ubicado en La Gineta, se ha convertido en uno de sus restaurantes de referencia en la provincia.

Ya el 31 de mayo de 2025, coincidiendo con la celebración del Día de Castilla-La Mancha en Albacete, Page acudió a este negocio junto a miembros de su equipo. En aquella ocasión, el presidente y sus acompañantes degustaron gazpachos manchegos y tartas de chocolate.

En abril de este año volvió a repetir parada después de inaugurar la Escuela Infantil Los Olmos y presentar el proyecto de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

Santiago Abascal, con gorra, en Los Chopos. Los Chopos

El restaurante Los Chopos también recibió el pasado mes de julio la visita de Santiago Abascal. El líder de Vox hizo una parada en este establecimiento de La Gineta para desayunar y descansar durante su viaje, según contó el propio negocio en sus redes sociales.

Abascal no se marchó con las manos vacías: se llevó unos rolletes de la casa y un queso manchego. "Este verano, Los Chopos sigue siendo parada de caras muy conocidas", presumió entonces el restaurante, que agradeció al dirigente político su visita.

Los Chopos ofrece cafetería, restaurante de carta, salones para celebraciones y un conocido bufé libre con más de 50 platos, además de especialidades de la gastronomía manchega como el atascaburras, las migas, los gazpachos o el cordero lechal asado.