El Papa León XIV recibe a Blanca, la niña de Talavera que estuvo al borde de la muerte por el ataque de dos perros

Blanca, la niña que el pasado 19 de abril sufrió un brutal ataque por parte de dos perros que le originó heridas graves, ha sido recibida por el Papa León XIV durante una audiencia pública en la Ciudad del Vaticano.

De esta manera, los padres de Blanca, Javier y Ester, junto a sus tres hijos, han peregrinado a Roma para reunirse con el santo padre y "dar gracias por la curación" de la pequeña, que en el momento del ataque contaba con 22 meses de edad.

En aquellos días, tuvo que ser trasladada en un estado de salud muy complicado desde el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina hasta el Hospital Universitario de Toledo (HUT) donde fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con más de 100 puntos de sutura por todo el cuerpo.

Según cuenta la Archidiócesis de Toledo, con este gesto la familia ha querido agradecer la campaña 'Un Ave María por Blanca' que se inició a los pies de la patrona de Castillo de Bayuela, Nuestra Señora del Castillo y que "perseguía pedir el milagro de la curación de la pequeña Blanca".

El objetivo, según explican, era que "durante las 48 horas cruciales y determinantes, no faltase ni una sola hora en la que alguien estuviera rezando el rosario por ella".

La respuesta de los creyentes "desbordó cualquier expectativa", destacan los organizadores. De hecho, a esta petición se unieron conventos de clausura y comunidades religiosas de vida activa de Talavera de la Reina, Arenas de San Pedro, Madrid, La Aldehuela, Huelva y otros muchos lugares, además de numerosos ciudadanos seglares, sobre todo de Castillo de Bayuela y la comarca de la Sierra de San Vicente.

"Llegaron mensajes de cercanía, cariño y oración desde numerosos rincones, incluso desde otras partes del mundo; lo que había comenzado como una petición entre amigos se convirtió en una inmensa familia unida ante Dios por la vida de una niña", ha recordado Arnau Agüero, el joven talaverano que impulsó la cadena de oración.

En este sentido, subraya que una de las primeras personas que se sumaron fue el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, "acompañando con su súplica y su presencia a los padres de la niña, Javier y Ester, durante los días más amargos de incertidumbre, en el Hospital de Toledo".

Encuentro con el Papa

El paso de los días trajo la progresiva recuperación de la pequeña, motivo por el que familiares e impulsores de la iniciativa decidieron organizar la peregrinación a Roma para presentar al Papa la historia de Blanca y obtener su bendición en la audiencia pública de los jueves celebrada el pasado 28 de octubre.

Además de la pequeña y su familia, en la expedición también se encontraba Jorge López Teulón, capellán del colegio 'Compañía de María' -donde estudia Blanca- y Arnau Agüero, quien entregaba a León XIV una caja de cerámica como obsequio en cuyo interior podía leerse: "A Su Santidad el Papa León XIV, con filial afecto y profunda devoción. La parroquia de San Andrés, apóstol, de Castillo de Bayuela ofrece este testimonio de comunión y amor. 28 de octubre de 2026".

En el interior de la caja había una réplica de la imagen de Nuestra Señora del Castillo; el cartel de su Coronación Canónica; la carta pastoral del arzobispo de Toledo, con motivo de la misma; y una carta del párroco, don Eduardo Rivero.

En el diálogo con el Papa, los peregrinos pudieron agradecer su visita a España y el cariño mostrado a todos los españoles, además de manifestar la alegría y el agradecimiento por su estado de salud tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido recientemente.

Ataque de dos perros lobo

La pequeña Blanca fue atacada por dos canes de la raza perro lobo americano propiedad de un vecino, que en ese momento los tenía sueltos.

Según explicaba la familia en aquel momento, "cuando nos dimos cuenta, uno de los perros la tenía en la boca como si fuera un trapo".

En un primer momento, los padres la trasladaron de urgencia al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina pero debido a la gravedad de las lesiones, finalmente fue derivada al Hospital Universitario de Toledo, donde fue ingresada en la UCI pediátrica intubada y sedada.

La menor recibió más de un centenar de puntos de sutura y presentaba laceraciones en el hígado de las que finalmente ha podido recuperarse.

En aquel momento, la familia también explicaba que desde hacía tiempo existía una "situación complicada" con el propietario de los animales por un "conflicto socioeconómico de división de empresas", y que en varias ocasiones le habían pedido que no dejara sueltos a los perros en las zonas comunes del jardín.

En cualquier caso, la madre insistió públicamente en que lo ocurrido fue “un accidente”.