Baena o Morata se unen al crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel: más de 34.000 euros recaudados en dos días

La conmoción y devastación que ha causado la muerte de Jesús de Miguel en el fútbol español ha tornado en las últimas horas en solidaridad. El jugador del Hércules, Fran Sol, ha abierto un crowdfunding -recogida de aportaciones económicas- para la familia del futbolista que ha alcanzado los 32.608 euros en apenas dos días. El jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena, o Álvaro Morata, excapitán de la Selección Española y futbolista actual del Leganés, han sido dos de los profesionales que han apoyado esta causa.

Después de que el futbolista madrileño con raíces en Navahermosa (Toledo) falleciera a las 8:00 horas de este martes en el Hospital de la Candelaria tras haber sufrido un violento choque con el portero Jesús Owono en el partido Tenerife-Andorra, a Del Sol se le ocurrió esta idea para intentar ser útil a la familia del fallecido.

"Yo y mi familia (sic) queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram. Nos sentimos muy identificados con él y su familia así que este es un fondo para ayudarles", explica en la publicación que acompaña al crowdfunding.

El jugador del Hércules, que detalla que todo lo recaudado será entregado al hijo, mujer y padres de Jesús de Miguel, reconoce que "el dinero no dará consuelo" pero sí supondrá "gesto" que permitirá que "la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol.

"Creo que con algo tangible se les podrá ayudar más que con publicaciones de su foto aunque sea un 0.00000000000001 %", apostilla.

Donación anónima de 10.000 €

En el momento que se ha publicado esta noticia, la iniciativa ha recogido 34.743 euros de los 50.000 previstos en un total de 611 donativos tanto anónimos como de personas que han compartido su identidad.

Entre los del primer grupo se encuentra un donante que ha puesto a disposición de la familia de 'Demi' -como se le conocía en el mundo del fútbol- 10.000 euros.

Como era de esperar, el mundo del fútbol también se ha volcado con esta iniciativa. Además del jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena y del excapitán de la Selección Española y actual futbolista del Leganés, Álvaro Morata, que han aportado 1.000 euros cada uno, el reguero de aportaciones de profesionales del balompié ha sido variado.

Jugadores como el portero del Alavés y excompañero de Jesús Owono, Antonio Sivera; el exjugador del Getafe, Peter Federico; el ex del Valladolid, Luis Pérez; el futbolista del Alavés, Carles Aleñá; el delantero del Girona, Abel Ruiz o el jugador del Deportivo de la Coruña, José Ángel Jurado, también han realizado aportaciones a esta causa.

Entierro en Navahermosa

Está previsto que este jueves se celebre a las 15:00 horas el funeral de Jesús de Miguel en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel de Navahermosa, municipio del que son originarios sus padres y donde se encontraban viendo el partido en el momento del encontronazo. Posteriormente, los restos mortales recibirán sepultura en el cementerio de la localidad toledana.

Está previsto que al sepelio asista la plantilla y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife, así como el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

El Ayuntamiento de Navahermosa ha decretado tres días de luto oficial en señal de respeto, condolencia y reconocimiento. Durante estos días, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo.

Investigación judicial

Por otra parte, la Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, ha abierto una investigación bajo supervisión judicial para esclarecer los detalles de este capítulo en un procedimiento que por otra parte se inicia de manera habitual en cualquier muerte no natural.

Los agentes deben elaborar un atestado para el juzgado de guardia de Santa Cruz de Tenerife a partir de las grabaciones del partido y las declaraciones tomadas a Owono y al personal sanitario que atendió al futbolista.

No obstante, según ha informado EL ESPAÑOL, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal, porque el golpe se produjo en un lance del juego.

Otra cuestión es el castigo deportivo, que podría llegar a doce partidos.