El futbolista Jesús de Miguel Alameda y la plaza de la Constitución de Navahermosa. E.E. CLM

El drama de la familia de Jesús de Miguel: su padre vio por televisión el choque desde un bar de Navahermosa (Toledo)

Hay noticias que desgarran el alma y paralizan todo un pueblo. El fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero de 30 años del CD Tenerife, este martes ha golpeado con extrema dureza a Navahermosa, el municipio toledano natal donde nacieron los padres y donde viven los abuelos del futbolista.

Mientras el futbolista sufrió este lunes un fortísimo impacto en el pecho por parte del guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, en los minutos finales del partido de la Liga Hypermotion en el estadio Heliodoro que le provocó una parada cardiorrespiratoria, sus padres hacían vida en la localidad de 3.600 habitantes emplazada en el corazón de los Montes de Toledo.

"Su padre estaba viendo el partido en un bar de aquí y su madre estaba en casa. Estamos muy consternados", señalan fuentes del Ayuntamiento de Navahermosa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Al conocer la situación médica grave de su hijo, ambos emprendieron un viaje de urgencia hacia Tenerife esta madrugada.

Jesús de Miguel celebrando un gol con el Tenerife. CD Tenerife

Por su parte, la mujer del deportista, María, —que sostenía en sus brazos a la hija de ambos, Carla— presenció desde la tribuna del estadio Heliodoro Rodríguez cómo Jesús daba unos pasos desorientado sobre el césped antes de caer fulminado ante la mirada atónita de miles de espectadores.

Tras el traslado e ingreso en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, los peores presagios se confirmaban trágicamente a las 8:00 horas de este martes 3 de noviembre. La muerte ha desatado una ola de luto unánime en Castilla-La Mancha, el propio Ayuntamiento de Navahermosa emitía un emotivo comunicado para despedir al delantero:

"Hoy nos hemos despertado con la peor de las noticias. Jesús, siempre has sido y siempre serás un orgullo para nosotros. Descansa en paz". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Deportes, Milagros Tolón; la Delegación de Gobierno en la región; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; entre otros, también han expresado su pésame a la familia por la terrible pérdida.

Funeral en Toledo y homenaje

El funeral del jugador se celebrará en Navahermosa (Toledo) "en cuanto se pueda trasladar su cuerpo a la península", según ha anunciado este martes el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García. También ha explicado que la primera plantilla y la directiva podrían acudir a la localidad toledana y ha trasladado el agradecimiento de la familia por las muestras de apoyo recibidas.

Asimismo, el club ha convocado además a su afición y al conjunto de la isla de Tenerife a un homenaje el sábado, a las 18.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López.

Orgullo navahermoseño

El fallecimiento de "Demi" deja una huella imborrable en un municipio con el que mantenía unas raíces profundas. Más allá de ser la cuna de sus padres y residencia habitual de sus abuelos, Jesús de Miguel Alameda conserva en Navahermosa gran parte de su círculo cercano de amigos de la infancia.

El ariete solía pasar en esta villa de los Montes de Toledo todas sus vacaciones de verano. De hecho, los vecinos recuerdan con cariño verle entrenar en el campo de fútbol municipal para mantenerse en forma de cara a las pretemporadas.

El propio apellido del futbolista es común en la localidad, de hecho, uno de los negocios hosteleros locales más conocidos es el Restaurante Hotel Alameda. Desde la distancia, los navahermoseños han celebrado los triunfos de Jesús —goles y ascensos con el CD Castellón y el CD Tenerife— como si fueran suyos.

Hoy, Navahermosa se prepara para arropar en el dolor a una familia destrozada que llora junto a todo el mundo del deporte.