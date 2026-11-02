Foro organizado por la Fundación "la Caixa" y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el Centro Cultural San Clemente.

Toledo reunirá el martes 3 de noviembre a instituciones y expertos para abordar los retos de una sociedad longeva

Vivir más años es uno de los grandes avances de nuestra sociedad, pero también plantea nuevos desafíos. ¿Cómo garantizar que ese aumento de la esperanza de vida vaya acompañado de bienestar, autonomía y participación social? ¿Qué respuestas necesitan las personas mayores ante cuestiones como la soledad, los cuidados o la brecha digital?

Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en el foro 'Vivir más, vivir mejor: los retos de una sociedad longeva', organizado por Fundación "la Caixa" y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que se celebrará el próximo martes 3 de noviembre en el Centro Cultural San Clemente de Toledo (plaza de Padilla, número 2).

El encuentro, que arrancará a las 9:30 horas con la recepción de los participantes y un café de bienvenida, reunirá a representantes institucionales, investigadores universitarios y profesionales vinculados al ámbito de las personas mayores para reflexionar sobre las necesidades de una sociedad que disfruta de una creciente esperanza de vida.

Bienvenida de Esther Esteban

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, será la encargada de dar la bienvenida a las 10:00 horas. A continuación, intervendrá Fernando Cuenca, referente del Programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa " en Castilla-La Mancha.

Foro 'Vivir más, vivir mejor: los retos de una sociedad longeva'. EL ESPAÑOL

El núcleo de la jornada será la mesa de debate 'Acompañamiento, cuidados, formación e inclusión digital de los mayores', prevista para las 10:20 horas y moderada por Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En ella participarán Alba Rodríguez, directora general de Mayores del Gobierno de Castilla-La Mancha; Pablo Calvo y David Roch, profesores titulares de la Universidad Pontificia Comillas e investigadores de la Cátedra Bienestar+; Antonio Sáez, vicepresidente de la Asociación Socializa 60, que coordina las asociaciones de mayores de Toledo, y Juan Ignacio de Mesa, exalcalde de Toledo y empresario.

La conversación abordará cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de las personas mayores, desde la prevención de la soledad no deseada y la importancia del acompañamiento hasta la autonomía personal, la atención y los cuidados.

También se analizará el papel de la formación, la inclusión digital y la participación activa de los más veteranos en la sociedad, ámbitos fundamentales para favorecer que las personas mayores mantengan su independencia y sigan formando parte de la vida comunitaria.

Cierra Joaquín Romera

Finalmente, la jornada continuará a las 11:20 horas con la intervención de Joaquín Romera, vicepresidente de la Diputación de Toledo.

La asistencia es libre y gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente en esta página web para participar en el encuentro.