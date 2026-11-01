Cristina, la farmacéutica que dejó Valencia para reabrir la única botica de 5 pueblos de Cuenca: "Espero no arruinarme"

Cuando Cristina Vallés soñaba con convertirse en propietaria de su primera farmacia, no se imaginaba que la búsqueda de un traspaso la llevaría hasta Salvacañete (Cuenca), el pequeño pueblo de 300 habitantes donde sus padres tenían una casa de campo. Allí acumuló los recuerdos más bonitos de los veranos de su infancia.

"Escuchamos el nombre del pueblo y dijimos: tiene que ser esta, porque es mucha coincidencia", cuenta esta valenciana a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha cuando rememora cómo fue la reunión en la que una agencia especializada le ofreció el posible traspaso de distintas farmacias en las que podría estar interesada.

Desde el pasado 1 de octubre, es la responsable de la única botica que garantiza el acceso a medicación a cinco pueblos de la Serranía Baja conquense: Salvacañete, El Cubillo, Algarra, Casas de Garcimolina y Tejadillos.

Cristina reabrió la farmacia de Salvaceñete el pasado 1 de octubre. Cedida

Tras haber trabajado en una gran farmacia de Valencia capital que tenía 18 empleados, reconoce que al principio sentía vértigo al asumir en solitario la gestión, las nóminas, los seguros y la hipoteca de la licencia sanitaria. "La inversión ha sido bastante grande, pero espero no arruinarme y que me vaya bien", confiesa.

Para quienes consiguen mantener la persiana de la botica subida en pequeñas aldeas, como Cristina en Salvacañete, la gran batalla se libra en la cuenta de resultados. Hasta el 80 % de las farmacias rurales en nuestro país no alcanzan la facturación deseada, lo que el sector denomina Viabilidad Económica Comprometida (VEC).

Según el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos (CGCOF) de España, hay aproximadamente 2.824 municipios que carecen de este servicio en España.

Sobrevivir financieramente

En España, el precio de las medicinas con receta está sometido a constantes revisiones por parte de la administración pública para hacerlas cada vez más accesibles al usuario. "Entiendo que se negocien los precios a la baja, pero eso hace que las recetas no nos den casi beneficio", lamenta.

Para cuadrar el balance financiero, el plan de esta valenciana pasa por apoyarse en los productos de venta libre y la alianza con las empresas distribuidoras de fármacos. "Para farmacias pequeñitas como la mía es muy importante el trato con el almacén y conseguir buen acuerdo en el precio al tener poco volumen", reconoce.

La farmacia de Cristina en Salvacañete (Cuenca) da servicio a cinco pueblos. Cedida

En su caso trabaja de forma directa con algunos fabricantes y con un distribuidor que le suministra material de lunes a viernes. En este engranaje que conecta el servicio sanitario con el mundo rural, Cristina defiende el papel de cada actor: "Hay que dar de comer al laboratorio, al que lleva la furgoneta con los medicamentos y al farmacéutico".

Frente a la creencia popular que liga una alta rentabilidad económica a las boticas, Cristina aclara: "Te puedes hacer a la idea del volumen de negocio con el registro histórico de ventas, pero el beneficio depende mucho de los acuerdos que firmes con los distribuidores y de los productos de venta libre".

"A día de hoy estoy intentando que venga quien venga a la farmacia tenga acceso a su tratamiento y no tenga que esperar más de un día". No obstante, la eficiencia económica obliga a ajustar el stock al milímetro y no acumular fármacos de demanda muy ocasional. "Si hay medicamentos que solo te percibe el médico si tienes una infección puntual, eso obviamente no lo puedo tener guardado", aclara.

Salvacañete (Cuenca) Turismo de Castilla-La Mancha

Boticaria para rato

Un trayecto en el que el apoyo de su auxiliar está resultando indispensable: "Es técnica, pero es más farmacéutica que yo. Me ha ayudado mucho". Juntas garantizan que no falten tratamientos a esta comarca de la Serranía de Cuenca repartiendo y surtiendo tanto a los vecinos como a los botiquines locales.

Durante este primer mes, Cristina ha aprovechado el poco tiempo que le resta del día para hacer lo que más le gusta, como salir a correr, mientras se adapta a esta nueva vida en la montaña lejos del bullicio costero.

"Aquí todo es más familiar, los clientes me tratan con mucha paciencia y al final trabajas mejor y es más difícil que te equivoques", concluye.