Valentina junto a sus padres y una captura del vídeo que Gerard Butler ha dedicado a la familia. Cedida

El actor Gerard Butler apoya a los padres castellanomanchegos de Valentina, afectada por el síndrome de Rett

El actor escocés Gerard Butler, conocido por interpretar al rey Leónidas en la película 300, ha mostrado su apoyo a Valentina, una niña con síndrome de Rett, y a sus padres, los castellanomanchegos César García y Virginia Muñoz.

Lo ha hecho a través de un vídeo emitido durante la Reverse Rett Scottish Gala 2026, celebrada en Dunblane, Escocia, para recaudar fondos destinados a la investigación de tratamientos que puedan revertir esta enfermedad genética. Varias empresas toledanas también han contribuido a la causa.

Tras dar la bienvenida a los participantes en la gala, el actor y productor inglés, lamentó "no poder estar allí" y explicó que "en las últimas semanas, he tenido la oportunidad de conocer a mis amigos César y Virginia, y de saber más sobre su maravillosa hija, Valentina", quienes “al igual que todas las familias afectadas por el síndrome de Rett, se han enfrentado a desafíos que nadie espera tener que afrontar. Pero, al pensar en su historia, lo que más me llega al corazón es la propia Valentina: su sonrisa, su determinación y el amor extraordinario que la rodea".

Gerard Butler apoya a la niña castellanomanchega Valentina, con síndrome de Rett EDCM

César García, natural de Toledo, y Virginia Muñoz, de Ciudad Real, viven y trabajan en Edimburgo desde hace más de una década. Allí nació Valentina, diagnosticada con síndrome de Rett hace apenas un año. Desde entonces, sus padres se han implicado activamente en la difusión de la enfermedad y en el impulso de la investigación.

Este trastorno interrumpe de forma drástica el desarrollo cerebral en las niñas que lo padecen, provocando una dependencia casi total ya que pierden la mayor parte de su capacidad de movimiento y comunicación.

Butler destacó que "por primera vez, existen motivos fundados para la esperanza. Hoy en día, no hay uno, sino dos tratamientos de terapia génica para el síndrome de Rett que se encuentran en la fase final de los ensayos clínicos. Estos tratamientos podrían transformar el futuro de niños como Valentina y de muchos otros".

Concluyó dando las gracias "a todos los que han contribuido a hacer posible esta velada, y gracias a todos los que apoyan a Reverse Rett mediante su generosidad esta noche".

Reverse Rett es una de las asociaciones que más están contribuyendo en el mundo a la investigación de terapias genéticas que pueden revertir la enfermedad. Sus máximos responsables, Andy Stevenson y

Rachael Stevenson, vienen trabajando en esa dirección desde más de 14 años.

Protagonismo toledano

En la gala escocesa también han tenido protagonismo varias empresas toledanas, cuyas donaciones han formado parte de una exitosa subasta de apoyo a la investigación. La estancia de varias noches en el Hotel Cigarral Santa María, de Adolfo Muñoz; el menú degustación en el restaurante Venta de Aires y la ruta guiada por la capital castellanomanchega ofrecida por Rutas de Toledo, forman parte de una experiencia turística y gastronómica por la que se interesaron vivamente los participantes en la puja.

La velada incluyó una copa de bienvenida, una cena, espectáculos de magia en directo y el tradicional juego solidario Heads and Tails, además de la subasta y otras iniciativas de recaudación.

Las donaciones recaudadas por Reverse Rett en estos años han impulsado hitos científicos históricos que han transformado el tratamiento del síndrome de Rett. El enfoque ha pasado de paliar los síntomas a corregir la causa genética raíz de la enfermedad mediante terapias avanzadas.

¿Qué es el síndrome de Rett?

El síndrome de Rett es una enfermedad genética rara que afecta casi exclusivamente a las niñas. Suele manifestarse entre los seis y los dieciocho meses, después de un periodo inicial de desarrollo aparentemente normal.

Entre sus principales síntomas figuran la pérdida de habilidades manuales y del lenguaje, los movimientos repetitivos de las manos, las dificultades para caminar y mantener el equilibrio y, en algunos casos, alteraciones respiratorias y digestivas.

La enfermedad está causada, en la mayoría de los casos, por una mutación del gen MECP2, situado en el cromosoma X y esencial para el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso.

Hasta ahora, el tratamiento se ha centrado principalmente en aliviar los síntomas y favorecer la autonomía mediante fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y otros apoyos. La investigación en terapia génica abre nuevas perspectivas al tratar de intervenir sobre la causa de la enfermedad.