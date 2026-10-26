La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha reivindica desde Almagro el legado de pioneras de la región.

Esther Esteban reivindica a las mujeres olvidadas por la historia: "A ellas no les faltó talento, pero sí reconocimiento"

El histórico Corral de Comedias de Almagro (Ciudad Real) se ha convertido este lunes en el epicentro del talento y el liderazgo femenino. El emblemático espacio ha acogido la gala con la que han arrancado las votaciones para la XIV edición de las Top 100 Mujeres Líderes en España.

Un evento que entronca directamente con la visión impulsada por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas —el vertical del periódico dedicado a la mujer—, quien defiende la premisa fundamental que vertebra esta iniciativa: "Hay una líder dentro de cada mujer".

Bajo esta misma filosofía, la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha ejercido de anfitriona en una gala que ha invitado a reflexionar sobre quiénes han ocupado el centro de la escena a lo largo de la historia y quiénes quedaron injustamente relegadas a un segundo plano.

Trazando un puente entre el liderazgo actual que promueven las Top 100 y el pasado, Esteban ha reivindicado a las mujeres que abrieron camino cuando casi todo estaba en su contra. "Si aquellas mujeres vivieran hoy, muchas de ellas serían, sin ninguna duda, candidatas a formar parte de las Top 100 Mujeres Líderes en España", ha afirmado.

Pioneras

Un homenaje íntimamente ligado a la exitosa sección homónima de 'Pioneras' de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Un espacio que semanalmente descubre a algunas de las mujeres que han hecho historia en la región, muchas veces desconocidas para el gran público.

La presidenta ejecutiva ha defendido que recuperar estas biografías es fundamental para evitar que el talento femenino siga oculto y para que las nuevas generaciones dispongan de referentes.

Repasando este valioso legado, ha destacado a Leonor Serrano, abogada, escritora, maestra, pedagoga y feminista que introdujo el método Montessori en España; Juana 'La Galana', la joven de Valdepeñas que plantó cara a las tropas napoleónicas, y María del Carmen Martínez Sancho, primera mujer en obtener un doctorado en Matemáticas, en 1928.

También ha recordado a Isabel de O'Valle, la toledana que, tras sufrir malos tratos por parte de su padre y su hermano, emigró al Nuevo Mundo, amasó una fortuna y se convirtió en una de las grandes benefactoras de El Greco.

Esther Esteban, presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

La ciencia y la empresa ocupan otro lugar destacado con figuras como Isabel Torres, investigadora pionera en nutrición; Luisa Rosado, que obtuvo en 1765 el título de "arte de partear"; e Isabel González-Alegre Fanjul, empresaria que impulsó la llegada del teléfono a Toledo en 1890.

La lista se completa con la pintora Amalia Avia, la fotógrafa toledana Alejandrina Alba Muñoz, la divulgadora gastronómica Carmina Useros, así como homenajes colectivos: las hilanderas y tejedoras de la Real Fábrica de Paños de Brihuega, las terreras de Tomelloso, pioneras en el uso de pantalones, y el Beaterio de Santa María la Blanca, refugio en 1554 para mujeres maltratadas, prostitutas y madres solteras.

"Todas ellas fueron mujeres que trabajaron, investigaron, crearon, lucharon y abrieron caminos cuando casi todo estaba en su contra", ha resumido Esteban. "A ellas no les faltó talento, pero sí les faltó siempre reconocimiento".

La importancia de los referentes

Para Esteban, el liderazgo no consiste únicamente en dirigir una empresa o alcanzar una posición de poder: "Liderar también es abrir camino, defender las propias convicciones, transformar el entorno y ayudar a otras mujeres a llegar más lejos", ha destacado.

Sin embargo, ha advertido de que todavía queda mucho por hacer en la era digital. Citando a Mercedes Wullich, fundadora de las Top 100, ha recordado que "la inteligencia artificial puede reproducir los sesgos y las desigualdades del pasado".

Por ello, ha insistido en la necesidad de revisar los relatos históricos: "Aquello que no se cuenta corre el riesgo de desaparecer. Y aquello que no se reconoce difícilmente puede convertirse en referente".

Durante su intervención, ha agradecido la complicidad del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, desde que se planteó la posibilidad de celebrar el evento en la región, así como la generosidad del alcalde de Almagro, Francisco Ureña, por ceder un espacio tan emblemático.

Esteban ha cerrado su discurso con un llamamiento a reconocer a las mujeres que transforman la sociedad y a garantizar que las niñas puedan imaginarse en cualquier posición de responsabilidad: "Porque la historia cambia de verdad cuando una mujer abre camino y, gracias a ella, otras muchas descubren que también pueden llegar".

La XIV edición de las Top 100 Mujeres Líderes —cuya convocatoria arrancó el 27 de mayo en Málaga— afronta ahora su fase de votaciones online, que se prolongará hasta el 27 de diciembre. Las cinco candidatas más votadas de cada categoría pasarán a la fase final, en la que un jurado elegirá a las ganadoras.