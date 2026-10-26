Claudia, la última mujer que custodia un barro de 145 millones de años: "Necesito que me ayuden; yo sola no puedo"

Tiene 78 años y las manos curtidas por décadas de agua y barro. Claudia Moreno Guerrero es la última cantarera en activo de Mota del Cuervo (Cuenca) que mantiene vivo este oficio reservado exclusivamente a las mujeres y que mamó de su madre.

"Llevo más de 50 años cociendo sola en el pueblo", confiesa con resignación a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde el porche de su casa, enclavada en el corazón del conocido Barrio de las Cantarerías que en sus años de esplendor logró albergar a "más de 100 artesanas" como ella.

Lo cuenta minutos antes de bajarse a su nave-taller —un espacio en la zona baja del barrio al que llama cariñosamente su "huerto". Allí reposa un mar de cientos de cántaros, tiestos, jarras y búcaros etiquetados con su marca personal (tres puntos bajo el asa formando un triángulo) que es el testimonio de su legado.

Uno de sus cántaros donde se observa ese sello personal en forma de tres puntos. Cedida

La cantarería en Mota del Cuervo es un caso excepcional en España. Documentada desde el siglo XV, en este pueblo conquense, las mujeres eran las únicas que moldeaban el barro en el torno, mientras que los hombres se encargaban exclusivamente de extraer la arcilla de los barreros subterráneos y de emprender largos viajes en carros y mulas para vender las vasijas.

En su caso, Claudia comenzó desde niña "machacando el barro con un martillo pequeño" y poco a poco fue aprendiendo todas las fases del proceso hasta que moldeó su primera pieza con apenas 15 años.

Un barro de 145 M de años

La materia prima que utiliza es única, "no hay otro como este", asegura. La comarca de Mota del Cuervo y la Sierra manchega estaba cubierta por un mar interior poco profundo durante el periodo Cretácico, hace 145 millones de años, que dejó depósitos de arcillas, calizas y margas.

Esa arcilla destaca por su porosidad idónea para mantener el agua fresca por evapotranspiración de forma natural, sin necesidad de barnices ni esmaltes químicos. La cantarera de 78 años debe limpiar lodo a mano (esgorullar) para quitar las piedras antes de amasarlo con agua. "Lo más difícil para mí ahora es machacarlo, porque ya casi no tengo fuerza", reconoce.

Las manos de Claudia moldeando una pieza. Cedida

La receta: torno, mimo y calma

Una vez lista la masa, Claudia se sienta frente a su torno bajo de crucetas manual y va levantando las piezas mediante la técnica ancestral del urdido. No estira el barro de una sola vez, sino que va superponiendo "churro" o tiras de arcilla con las manos para dar forma a las paredes del cántaro.

El proceso requiere días de temple: "Tiene que pasar mínimo un día y medio para que no se te arrugue y salga hermoso". Tras exponer la vasija a la sombra para que seque, pasa una raedera de madera para igualar grosor, perfecciona el acabado con un trapo húmedo y después coloca las asas y justo debajo graba su sello personal.

Durante siglos, estos cántaros fueron piezas indispensables para transportar y almacenar el agua en los pueblos. La durabilidad de estas piezas es tal que a su nave-taller le siguen trayendo recipientes de siglos pasados para ponerle asas nuevas: "Ayer vino un chico de Criptana con uno que tiene 80 años y estaba flamante".

Claudia Moreno elaborando uno de sus cántaros en Mota del Cuervo (Cuenca).

La caída del oficio y el recuerdo de Tomás

La llegada del agua corriente a las viviendas resquebrajó el oficio a mediados del siglo XX. Las cantareras tuvieron que buscar sustento en la faena del ajo o la hostelería, los antiguos hornos comunales se apagaron y el Barrio de las Cantarerías se vació de barro. Los cántaros pasaron a ser un objeto decorativo y nostálgico.

Tras una breve etapa como temporera en el campo, Claudia continuó moldeando y se ayudaba de su marido Tomás para vender sus creaciones en ferias de Cuenca o Aranjuez. Tras quedarse viuda hace más de 30 años, la dinámica cambió. "Ahora ya no puedo ir a las ferias, mis hijos trabajan y no van a perder su empleo por esto", explica.

Hoy ya no es ella quien sale a recorrer España, sino que son los coleccionistas, colegios y turistas que acuden a su "huerto" a conocer su destreza y comprar sus piezas. Su maestría fue reconocida por la Junta de Comunidades a través del Premio al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha.

Claudia pasa un paño húmedo por la pieza para perfeccionar el acabado. Cedida

"Necesito que me ayuden"

El momento culmen del oficio se vive en el horno comunal de la Cruz Verde, el único moruno que sobrevivió de los siete que tuvo el barrio. "Lo compró un alcalde, menos mal. Es donde yo cuezo", señala. Antes hacía al menos una hornada al año y más de 1.500 piezas, hoy, el ritmo es distinto.

"Ya he perdido un poco la comba. He estado dos años sin cocer, pero antes de diciembre quiero encender el horno de nuevo", reconoce. El proceso de cocción es símil al de cualquier receta de puchero: "Tiene que ir cociendo despacio durante al menos cuatro o cinco horas. La clave es el fuego, cuando arda la leña, se vuelve a echar y así. Es barro, no es carbón".

El horno donde se cuece el arte de Claudia Moreno. Cedida

Ese encendido implica leña y una destreza física que Claudia no tiene si no es por los apoyos residuales de su hijo Alfonso. "Necesito que me ayuden con la leña y a cocer. Yo sola no puedo", lamenta.

Un asa de esperanza

Pese a que está convencida de que el legado de las cantareras de Mota del Cuervo tiene las horas contadas, una de sus nietas, de 13 años, baja los fines de semana para aprender a moldear sus propios ceniceros y pequeños jarrones. "Me dice: «abuela, yo el rato que pueda me voy contigo» y yo encantada".

La nieta de Claudia en su nave-taller leyendo un libro. Cedida

Mientras inculca el oficio a lo que sería su tercera generación, Claudia Moreno Guerrero no piensa dejar de girar su torno: "El barro se va a retirar de mí, no yo de él".