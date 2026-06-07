El refugio de Pau Gasol en un pueblo de Guadalajara: una finca de 251 hectáreas con coto de caza privado

El catalán Pau Gasol, considerado casi unánimemente el mejor jugador español de baloncesto de la historia, ha sabido diversificar su notable patrimonio más allá del deporte, fijando sus ojos en un pintoresco pueblo de Castilla-La Mancha.

El refugio rural del dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers es una espectacular finca rústica de 251 hectáreas situada en el término municipal de Almoguera (Guadalajara). Este terreno destaca por su enorme extensión y por albergar un coto de caza privado ideal para la desconexión absoluta del exdeportista de élite.

La propiedad pertenece a Futur 16, la sociedad inmobiliaria que Pau fundó en el año 2005 de la que su padre, Agustí Gasol, ejerce como administrador único y de la que el propio exjugador figura como propietario exclusivo. El nombre de la entidad rinde un evidente homenaje al mítico dorsal que lució en los Memphis Grizzlies y Los Lakers.

Dentro del porfolio de Futur destacan varias viviendas en Barcelona, Girona y, por supuesto, esta posesión en tierras castellanomanchegas, a menos de una hora en coche del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que combina privacidad y naturaleza.

Almoguera: un viaje al pasado medieval

Iglesia de Almoguera. Ayuntamiento

Para entender por qué una estrella internacional como Pau Gasol mantiene su inversión en este rincón de la Alcarria baja, hay que entender que Almoguera es un tesoro fortificado donde el peso de la historia se respira.

Con una población que apenas roza los 1.379 habitantes, este municipio se alza estratégicamente sobre un cerro que domina con majestuosidad el valle del río Tajo. Su fisonomía actual sigue siendo la de una villa de frontera medieval que gozó de una gran relevancia militar en el pasado.

Castillo de Almoguera. Ayuntamiento

Los orígenes de Almoguera se hunden en las raíces andalusíes y de hecho, contó con una importante población árabe y judía debido a su posición clave para controlar el paso del río. A finales del siglo XI, el rey Alfonso VI recuperó la villa para la Corona de Castilla y más tarde, el mismísimo Alfonso X el Sabio le otorgó un fuero real propio.

Hoy, el gran símbolo local es su castillo y sus viejos muros de piedra desde donde contemplar el entorno. En el núcleo urbano destaca también la iglesia parroquial de Santa Cecilia, un templo del siglo XVI que guarda un impresionante retablo mayor con tallas y pinturas de los siglos XVII y XVIII.

Vista aérea de Almoguera. Ayuntamiento

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos, combina las clásicas laderas alcarreñas cubiertas de olivares con las vegas del Tajo. A los pies de Almoguera se encuentra un pequeño embalse y a pocos kilómetros, el lago de Bolarque multiplica las opciones de senderismo y actividades acuáticas.

Aunque se retiró oficialmente de las canchas en 2021, Pau Gasol no ha frenado. El catalán preside la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, lidera junto a su hermano Marc la Gasol Foundation centrada en combatir la obesidad infantil y continúa su labor activa como Defensor Mundial de la Nutrición en UNICEF.

Los hermanos Gasol, Pau y Marc.

Mientras Pau mantiene ese rol multifacético de enorme peso internacional, su finca en Almoguera se convierte en un lugar idílico y de privacidad absoluta en el que parar, recargar pilas y conectar con la biodiversidad de la Alcarria.