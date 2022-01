Roban unas fotos desnuda a una senadora americana y dicen que es la nueva Olvido Hormigos

Lauren Book, senadora en Florida (Estados Unidos) tiene 37 años y no todo en su vida ha sido fácil. Todo lo contrario. Su doloroso pasado le ha costado superarlo porque sufrió abusos sexuales por parte su niñera durante siete años. Ahora se enfrenta a otra pesadilla. Algunos la consideran la nueva Olvido Hormigos.

Tal como, cuena Informalia, Lauren Book dejó atrás la anorexia y la depresión y rehízo su vida. Estos últimos meses se enfrenta a otra situación delicada ya que le robaron fotografías de contenido sexual y trataron de extorsionarla. Un caso que a muchos les ha recordado a la exconcejala toledana de Los Yébenes Olvido Hormigos, aunque la trayectoria vital de ambas ha sido muy distinta.

Olvido Hormigos fue conocida cuando su amante, el portero del equipo de fútbol local, hizo público un vídeo sexual de ella. Las imágenes se difundieron y le ocasionaron un grave problema personal y profesional ya que tuvo que cesar como concejala y perdió su empleo de maestra.

En el caso de la senadora amerciana, se trata de imágenes que envió a su marido y que fueron robadas en la nube. Se compraron y comercializaron en internet en 2020 y los usuarios de la plataforma que las exhibía realizaron comentarios hirientes y ofensivos que la dejaron destrozada: "Hablaban de que soy una superviviente de una violación y querían obtener vídeos de lo sucedido. ¿Podemos obtener algo de ella siendo violada, asesinada, torturada? ¿Podemos encontrarlo?", ha declarado ella a Associated Press. "Odio que me haya pasado esto. La verdad sea dicha, si no fuera por mis hijos, habría terminado con mi vida", ha dicho la política, que está casada con Blair Byrnes y es madre de mellizos, tal como recoge Informalia.

Book se ha mostrado orgullosa de su logro: "Es una subcultura enferma y pervertida que paga más por imágenes de celebridades y funcionarios electos, pero que también victimiza a mujeres que no son muy conocidas". Aunque su lucha no ha terminado todavía: "Todavía hay imágenes subidas y mi abogado está tratando de eliminarlo todo. Nunca se irán. La gente lo compraba, la gente lo intercambiaba, y esto no es único. Esto está sucediendo todos los días", ha dicho.

