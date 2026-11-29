Vox se dispara en Urda un mes después del accidente de tren: el PP se mantiene primero y el PSOE cae más de tres puntos

Vox ha sido el partido que más ha crecido en Urda (Toledo) en las elecciones generales de este 29 de noviembre celebradas apenas un mes después del accidente ferroviario que costó la vida a 69 personas.

Con el cien por cien escrutado, el partido de Santiago Abascal ha sido la tercera fuerza más votada con el 25,48 %, ganando un 6,61 % de apoyos respecto a 2023.

Como en los anteriores comicios, el PP ha sido la fuerza más votada con un 38,26 %, apenas un -0,14 % que en la anterior cita, mientras que el PSOE ha terminado como segundo partido con el 31,65 % perdiendo un 3,40 %.

Curiosamente, pese a haber descendido ligeramente en términos porcentuales, el PP, equipo que gobierna en el municipio desde 2015, ha sumado 22 sufragios más que en la anterior cita: 608 por los 586 de 2023.

Por su parte, el PSOE se ha dejado por el camino en este tiempo 32 -503 en estas elecciones y 535 en las anteriores- y Vox ha sumado 117 más al lograr 405 apoyos por los 288 de hace tres años.

Resto de partidos

Respecto a las demás fuerzas políticas, en cuarto lugar aparece Frente Amplio con 23 votos (1,44 %), Se Acabó la Fiesta 19 (1,19 %), Frente Obrero 6 (0,37 %), Podemos 5 (0,31 %), Partido Comunista 4 (0,25 %) y Falange Española de las JONS 2 (0,12 %).

En cuanto a la participación de Urda ha crecido hasta el 86,18 %, casi cinco puntos más al haber acudido a las urnas 1.635 electores de los 1.897 con derecho a voto.