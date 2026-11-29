CEIP Ángel del Alcázar del barrio de Santa Bárbara en Toledo. CEIP Ángel del Alcázar

Vox denuncia la aparición de sobres con la papeleta del PSOE al Congreso en su interior en un colegio electoral de Toledo

Vox ha denunciado que sus apoderados han detectado varios sobres que ya contenían la papeleta del PSOE en su interior en el colegio electoral instalado en el CEIP Ángel del Alcázar del barrio de Santa Bárbara en Toledo.

Según ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el partido, la incidencia ha obligado a "interrumpir temporalmente las votaciones" en el colegio.

Ante la alerta, los integrantes de la mesa electoral "han revisado el resto de sobres de la cabina afectada" y, una vez normalizada la situación, se ha reanudado el proceso electoral.