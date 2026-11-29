Arandilla del Arroyo, en la provincia de Cuenca, ha repartido sus diez votos entre cinco partidos políticos. JCCM

Diez votos y cinco partidos: así han votado en uno de los pueblos más pequeños de Castilla-La Mancha

Diez votos han bastado para repartir el protagonismo electoral entre cinco partidos. Ha ocurrido en Arandilla del Arroyo, uno de los municipios más pequeños de la provincia de Cuenca y de Castilla-La Mancha, donde el escrutinio de las elecciones de este 29 de noviembre ha dejado una auténtica macedonia política.

El PSOE ha sido la candidatura más votada, con cinco papeletas, pero la sorpresa está en el segundo puesto: Vox ha conseguido dos votos y ha superado al PP, que se ha quedado con uno. Los dos sufragios restantes han ido a Se Acabó la Fiesta (SALF) y Frente Amplio, con una papeleta para cada formación.

Así, con apenas diez votos emitidos, cinco candidaturas han conseguido sumar apoyos en este pequeño pueblo de la España rural. Un resultado que demuestra que, incluso en los municipios con menos vecinos, el mapa político puede ser tan variado como en las grandes ciudades.

No ha sido el único resultado llamativo en los pueblos más pequeños de Castilla-La Mancha. En la provincia de Toledo, Illán de Vacas, considerado uno de los municipios menos poblados de España, ha cerrado el escrutinio con sus cinco votos para el Partido Popular.

El resultado permite además establecer una comparación con las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Entonces, Illán de Vacas registró tres votos: dos para el PP y uno para el PSOE. En esta ocasión, los populares han conseguido tres papeletas más y han concentrado todos los sufragios emitidos.

En Illán de Vacas, en la provincia de Toledo, se han emitido cinco votos, todos al PP. Diputación

Otra particularidad de este municipio es que se ha votado en la vivienda particular de Javier Bollaín Renilla, alcalde del PP. Las urnas y papeletas se han instalado en una de las habitaciones del inmueble, y para preservar el secreto del voto, a falta de cabina de votación, se ha habilitado otra habitación.

Empates en Guadalajara

La provincia de Guadalajara también ha dejado varios resultados singulares en sus municipios más pequeños. En Torremochuela, el escrutinio ha terminado en empate entre PP y PSOE, con dos votos para cada formación.

En Angón, el PP ha conseguido seis papeletas, el PSOE una y Vox otra. El Partido Comunista también ha sumado un voto. En Castilnuevo, los cinco votos contabilizados han ido al PP, mientras que en Valtablado del Río el PSOE ha conseguido cuatro sufragios frente a los dos del PP.

Son resultados que ponen de manifiesto la particularidad de las elecciones en los municipios más pequeños, donde una sola papeleta puede cambiar el porcentaje de voto de una candidatura y alterar por completo el reparto de fuerzas.

La España despoblada vota

Castilla-La Mancha cuenta con algunos de los municipios más pequeños del país, especialmente en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo. Son localidades marcadas por la despoblación y por una realidad demográfica muy diferente a la de las capitales y los grandes núcleos urbanos.

En estos pueblos, las cifras electorales adquieren otra dimensión. Diez votos pueden repartirse entre cinco partidos, cuatro papeletas pueden provocar un empate o cinco sufragios pueden acabar en una misma candidatura.

Una pequeña fotografía de la España rural en la que, aunque el número de habitantes sea reducido, la diversidad política también tiene su espacio.