Velázquez pide a la ciudadanía votar "con ilusión y esperanza": "Hay que llenar las urnas por un futuro mejor para España"

El alcalde de Toledo y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, ha llamado a los ciudadanos a participar en las elecciones generales de este domingo "para llenar las urnas de votos con ilusión y esperanza, por un futuro mejor para España".

Así lo ha expresado tras ejercer su derecho al voto en el CEIP Valparaíso de Toledo, poco después de las 9.30 horas de la mañana. Además, ha confirmado que durante la jornada visitará otros colegios electorales de la ciudad y de otros pueblos de la provincia.

Velázquez ha informado de que todas las mesas electorales de la provincia de Toledo se han constituido sin incidencias. Y ha deseado que "la jornada electoral se desarrolle con normalidad y se garantice el derecho al voto de todos los ciudadanos".

"Alta participación"

Velázquez ha asegurado que este domingo "es un día muy importante" para la ciudadanía y para el futuro del país.

Por ello, ha confiado en que haya "una gran participación", ya que esto significará que el resultado estará "mucho más apoyado por la población".

Por último, ha deseado que "siempre haya una alta participación en las elecciones, no solamente en estas nacionales, sino también en las municipales y autonómicas".

"Se trata de cultura democrática y de que la ciudadanía sea consciente de la importancia de acudir a votar", ha sentenciado.