Tolón llama a la ciudadanía a votar para elegir un gobierno que permita a España "seguir mirando al futuro"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo, Milagros Tolón, ha hecho un llamamiento a la participación para elegir un gobierno que permita que España siga "mirando al futuro".

Tras ejercer su derecho al voto en el centro cívico del barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo, Tolón ha asegurado que este domingo es "un día especial porque todo el mundo nos jugamos mucho".

Por ello, ha animado a la ciudadanía a acudir a votar para "elegir un gobierno para cuatro años, para una legislatura, porque España tiene que seguir progresando".

"España tiene que seguir mirando al futuro y tiene que seguir defendiendo los derechos y las libertades. Es muy importante que la ciudadanía vote para decir qué quiere para los próximos años", ha afirmado.

Por último, ha señalado que durante la mañana electoral el centro cívico de Santa María de Benquerencia ha percibido "mucha participación".

"Que los jóvenes y los mayores salgan a votar", ha sentenciado Tolón.

La socialista ha sido recibida a las puertas del centro cívico entre murmullos y tímidos insultos, que no han generado ningún tipo de incidencia reseñable.