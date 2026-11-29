El prestigioso premio que ha recibido el Hospital de Parapléjicos de Toledo por sus avances en lesión medular

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo, centro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de referencia a nivel nacional por el tratamiento y rehabilitación de personas con lesión medular, ha recibido el galardón de Rehabilitación y Neurociencia Aplicada en la quinta edición de los Premios Imparables Sanitarios, impulsados por Italfármaco España.

Una distinción que reconoce la atención que el hospital toledano presta a las personas con lesión medular y la investigación que desarrolla en este campo.

La directora médica del hospital, Silvia Ceruelo, ha agradecido el reconocimiento en nombre de los profesionales del centro. Durante la entrega ha explicado cómo las necesidades de cada paciente orientan el trabajo de quienes se dedican a la asistencia, la rehabilitación y la investigación.

Ceruelo ha destacado también el papel de las familias en un proceso que continúa cuando la persona regresa a casa.

"Se trata de un trabajo en equipo que integra la neurorehabilitación, la atención clínica, la investigación, el uso de nuevas tecnologías, sin olvidar los aspectos psicológicos, sociales, familiares, el ocio inclusivo, el deporte para todos o la cultura de la accesibilidad y la inclusión", ha señalado.

Los Premios Imparables Sanitarios nacieron durante la pandemia para agradecer la labor de los profesionales de la salud. En esta edición, dedicada al liderazgo y la transformación, el director general de Italfármaco España, Santiago Carolá, ha vinculado la innovación con sus efectos en la vida diaria.

"Transformar es conseguir que la innovación llegue a la vida de las personas", ha afirmado. Como ejemplos ha citado la autonomía que recupera un paciente, un diagnóstico que llega antes o un órgano que llega a tiempo para un trasplante.