El PP denuncia ante la Junta Electoral una "supuesta" orden policial para retirar votos de cinco mesas de Toledo

El Partido Popular ha presentado una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por la actuación de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo para retirar votos correspondientes a nacionalizados por la Ley de Nietos, cuyo derecho a sufragio ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

Según informa la agencia de noticias Europa Press, la formación ha enviado a la JEC un escrito que recoge que los agentes se han personado hacia las 9.20 horas y han invocado una orden del Supremo para que los votos de los electores nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática se remitieran al Instituto Nacional de Estadística (INE) y no fueran recogidos por la mesa.

El escrito ha sido firmado por el representante general del PP ante la JEC, Francisco Galeote, y "se basa en lo comunicado por los interventores del partido" en los centros electorales de la Diputación de Toledo y el Centro de Mayores del Polígono.

El PP ha expresado que lo que han manifestado los agentes "contradice el procedimiento fijado en las instrucciones complementarias de la Oficina del Censo Electoral para las personas que integran las mesas".

Según detalla el comunicado, cuando un elector incluido en la lista oficial de suspendidos entrega su voto, en persona o por correo, la mesa recoge los sobres y no se abren ni se introducen en la urna. Al menos dos miembros de la mesa los firman, se custodian cerrados y separados, se hace constar su número en el acta de sesión y se incluyen junto a la lista oficial en el sobre número 1 de la documentación electoral.

Los 'populares' han explicado que no tienen constancia de ninguna resolución del Supremo ni de ninguna instrucción de la Administración electoral que modifique ese procedimiento.

El PP pide información

Por ello, ha solicitado a la JEC que requiera al Ministerio del Interior información sobre el origen y el contenido de esa orden.

Asimismo, el PP ha alertado de que si los sobres se entregaran a personas ajenas a la mesa o dejaran de recogerse "no podría garantizarse su custodia ni su constancia en la documentación electoral, con el consiguiente perjuicio para el cumplimiento de las medidas cautelares".

Por último, ha instado a la JEC a ordenar que se siga el proceso establecido y a "localizar los supuestos sobres entregados a los agentes para garantizar su incorporación a la documentación electoral".