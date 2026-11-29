Carlos Velázquez gana el pulso a Milagros Tolón en Toledo capital y refuerza su liderazgo con más de 10 puntos de ventaja

Carlos Velázquez ha ganado por primera vez el pulso electoral a Milagros Tolón en Toledo capital. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada este 29 de noviembre con el 42,49 % de los sufragios, frente al 31,79 % del PSOE, lo que supone una ventaja de 10,7 puntos para los populares con el 90 % del escrutinio contabilizado.

Un resultado con un marcado componente político, ya que ambos protagonizaron en mayo de 2023 uno de los relevos más significativos de la política municipal de Castilla-La Mancha: el alcalde arrebató entonces el bastón de mando a la socialista, que ahora encabezaba la candidatura del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo.

El resultado de esta jornada supone un nuevo capítulo en la rivalidad política entre ambos. Velázquez, actual alcalde de Toledo, lideraba la candidatura popular al Congreso, mientras que Tolón, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2023 y actualmente es ministra en funciones de Educación, Formación Profesional y Deportes, encabezaba la lista socialista.

Con el 90 % de las papeletas escrutadas en la capital regional, el PP ha conseguido 20.482 votos, un 42,49 % del total. El PSOE ha sumado 15.324 sufragios (31,79 %) y Vox ha alcanzado los 8.706 (18,06 %). Las tres formaciones mejoran sus porcentajes respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, mientras que la participación se ha situado en el 83,60 %, 6,39 puntos por encima de la registrada hace tres años.

El triunfo de Velázquez

Para entender la dimensión política de este resultado hay que retroceder a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Entonces, Milagros Tolón consiguió mantener al PSOE como la fuerza más votada en Toledo capital, con 11 concejales y 16.864 votos. El PP de Carlos Velázquez se quedó en segunda posición, con nueve ediles y 13.893 sufragios, mientras que Vox obtuvo cuatro representantes.

Pese a la victoria socialista, la suma de los nueve concejales del PP y los cuatro de Vox permitió a Velázquez alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 13 representantes, y convertirse en alcalde el 17 de junio de aquel año. Ambas formaciones sellaron un acuerdo de gobierno de coalición que dejó a Tolón fuera de la Alcaldía después de ocho años al frente del Ayuntamiento.

La cita electoral de este 29N ofrece ahora una fotografía diferente. Por primera vez, el PP de Velázquez se impone al PSOE de Tolón en una convocatoria electoral celebrada en la capital regional. El resultado supone un respaldo electoral a la candidatura popular en la ciudad donde Velázquez gobierna desde hace más de tres años.

Los tres mejoran resultados

La comparación con las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, refleja un crecimiento de las tres principales formaciones políticas en Toledo capital.

El PP pasa del 40,38 % de los votos que consiguió en 2023 al 42,49 % de esta jornada, lo que supone una subida de 2,11 puntos. En términos absolutos, los populares han conseguido 20.482 papeletas, frente a las 19.374 de los anteriores comicios, es decir, 1.108 votos más con el 90 % del escrutinio.

El PSOE también mejora sus cifras. La candidatura socialista obtiene ahora el 31,79 % de los sufragios, frente al 29,91 % de julio de 2023. Son 1,88 puntos más y 972 papeletas adicionales, al pasar de 14.352 a 15.324 votos, también con el 90 % del escrutinio.

Por su parte, Vox alcanza el 18,06 % de los votos, frente al 16,93 % de hace tres años. La formación suma así 1,14 puntos más y pasa de 8.120 sufragios en 2023 a los 8.706 contabilizados este 29N, un incremento de 586 papeletas.

Así ha votado la provincia

En cuanto a la provincia de Toledo, el PP de Carlos Velázquez se impone al PSOE de Milagros Tolón y consigue repetir el resultado de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con tres de los seis diputados en juego a su favor. Con el 98 % del escrutinio, los populares suman 163.022 votos (37,57 %), frente a los 137.855 sufragios (31,77 %) de los socialistas.

De esta forma, Velázquez encabezará la representación del PP en el Congreso junto a Carolina Agudo y José Manuel Velasco. El PSOE mantiene sus dos escaños, que ocuparán Milagros Tolón y Sergio Gutiérrez.

Por su parte, Vox conserva su único diputado por la provincia, Manuel Mariscal, pese a experimentar el mayor crecimiento en porcentaje de voto de las tres principales formaciones.

La candidatura de Vox obtiene 102.796 papeletas (23,69 %), lo que supone una subida de 4,04 puntos respecto a 2023, cuando consiguió el 19,66 %.

En aquella convocatoria, el PP logró 146.036 votos (37,87 %) y el PSOE 125.440 (32,53 %). Ahora, los populares bajan 0,26 puntos y los socialistas retroceden 0,79, aunque ambos mantienen intacta su representación parlamentaria.

La participación sube

Otro de los datos destacados de la jornada electoral en Toledo capital es el incremento de la participación. El 83,60 % del electorado ha acudido a las urnas, frente al 77,21 % registrado en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, lo que supone una subida de 6,39 puntos.

La mayor movilización electoral ha acompañado así a una jornada en la que el PP consolida su primera posición en la capital regional, el PSOE también mejora sus resultados y Vox continúa creciendo.

Para Velázquez, el resultado tiene además una lectura política añadida: después de que Tolón fuese la candidata más votada en las municipales de 2023, el alcalde consigue ahora situar al PP por delante de los socialistas en la ciudad que ambos han convertido en escenario de su particular rivalidad política.