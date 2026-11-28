Para votar este domingo 29 de noviembre en Illán de Vacas hay que llamar al timbre de la casa del alcalde. En esta minúscula localidad toledana, donde solo cinco vecinos están llamados al sufragio, volverá a vivirse una de las jornadas electorales más singulares de España: las urnas y papeletas estarán en la vivienda particular de Javier Bollaín Renilla (PP).

"Las elecciones aquí son una especie de fiesta, la gente vota y se queda porque luego les invito a todos a comer. Así que me toca preparar un aperitivo", confiesa Bollaín a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha desde San Sebastián de los Reyes (Madrid), su residencia habitual cuando no está en Illán.

Al no contar con un edificio consistorial al uso, una de las habitaciones de su domicilio se convertirá en el colegio electoral municipal. Dentro de este ambiente familiar, la privacidad del voto se resuelve sobre la marcha y sin cortinas. "No tenemos cabina, la gente se mete en otro cuarto, mete la papeleta, vuelve y ya está", detalla el regidor de 70 años.

Las urnas y papeletas en la casa del alcalde de Illán de Vacas. Cedida

Tres en mesa y dos votan

Illán de Vacas afronta las elecciones generales dejando atrás el título del pueblo más pequeño de España al pasar de dos a ocho habitantes censados. Detrás de este milagro demográfico está el tesón de Bollaín por convencer a personas vinculadas con la localidad para que se empadronaran: "No iba a permitir que desapareciese y me empecé a mover".

Entrada principal de Illán de Vacas. Javier Longobardo

Sin embargo, de esos ocho solo cinco tienen derecho a voto, ya que son los registrados en el censo vigente para los comicios, a fecha de 1 de agosto de 2026. La composición de la mesa es también cuanto menos curiosa: realizan un sorteo entre los cinco electores para elegir al presidente y los dos vocales. "Al ser cinco, hacemos unas papeletas y listo", explica.

Las votaciones duran un suspiro en este rincón de la comarca de Torrijos que llegó a rondar los 250 habitantes en el siglo XIX. El récord de rapidez se dio en unos comicios anteriores. "Éramos dos y cerramos el colegio a las 9:05 de la mañana", rememora el alcalde del PP.

La calle principal del pueblo. Cedida

La doctrina oficial de la Junta Electoral Central (JEC) establece que no existe inconveniente legal para dar por terminada la votación antes de las 20:00 horas si ya han ejercido su derecho la totalidad de los electores inscritos en el censo de esa mesa. "Se llama a la Junta Electoral y se pide permiso, aunque tienes que mantener las urnas cerradas hasta la hora de cierre", aclara.

Votantes en el extranjero

La mayor incógnita de la "tranquila" fiesta de la democracia en Illán de Vacas está fuera de España. Bollaín señala que le han informado, "aunque sin ninguna garantía", de que existen tres personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de su localidad. "Es imposible saberlo porque no nos dan ni los nombres", añade.

El alcalde da por hecho que acudirán, si acaso, a consulados. La única vinculación internacional que recuerda es una hija de un empleado de Renfe que estaba empadronada en Illán de Vacas y se fue a vivir a Suiza: "Esa sí la teníamos controlada y siempre esperábamos a que llegara el voto por correo. Ya murió hace unos años".

El transporte de las actas y las urnas también depende del regidor. "Cogemos mi coche, se viene un juez de paz conmigo y entregamos todo en Talavera de la Reina", relata.

Una de las viviendas que sigue en pie en Illán de Vacas. Javier Longobardo

Café con la Guardia Civil

El ambiente distendido en la casa convertida en colegio electoral de Bollaín regala bonitas estampas de convivencia. "Cuando vienen los agentes de la Guardia Civil a controlar, les invitamos a un café porque es un sitio donde pueden estar un poco tranquilos", afirma.

Ese colorido electoral que llena de vida su hogar se esfuma la jornada siguiente. Pasado el 29-N, el día a día de Illán de Vacas es el de una aldea sin ayuntamiento, secretario y con pocos recursos para prosperar: "El pueblo no está asfaltado, tiene calles, pero no tiene aceras", lamenta.

Javier Bollaín Renilla, alcalde de Illán de Vacas (Toledo). Cedida

Tras más de una década como máximo representante del pueblo de su corazón, este exbroker jubilado asume que le quedan "cuatro años y punto" al frente del consistorio, aunque matiza que "si no se presenta nadie, estoy yo".