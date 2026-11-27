El Pleno municipal del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado la moción presentada por el Partido Popular y Vox para reprobar a la ministra Milagros Tolón y exigir su dimisión. El debate municipal se produce después de que la Junta de Comunidades abriera un expediente sancionador a la también exalcaldesa y le diera de plazo hasta el 16 de diciembre para justificar el arrendamiento de su inmueble, tras confirmar que no constaba ningún contrato visado para alquilar la VPO adquirida por la ministra en 1998.

Pese a impulsar la propuesta junto al PP, el concejal de Vox Florentino Delgado ha roto la disciplina de voto de su formación y ha optado por abstenerse, repitiendo la postura que ya mantuvo en la moción sobre los pisos turísticos. Su voto se ha sumado a la abstención del edil de Izquierda Unida, Txema Fernández, dejando la aprobación de la moción en una diferencia de un solo voto: 12 a favor, 11 en contra y las dos abstenciones.

Durante el debate, el Grupo Municipal Socialista ha cerrado filas en torno a Tolón cuestionando las noticias publicadas sobre el caso. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha reprochado al equipo de Gobierno su nerviosismo ante "el resultado del próximo domingo" y ha asegurado que la moción está "construida sobre recortes de prensa, sobre informaciones interesadas y sesgadas, sin esperar a que se confirmen los datos" con el "único objetivo de arañar un puñado de votos".

Tras sostener que la ministra "ha actuado con total transparencia y se ha puesto a disposición de la Administración", De la Cruz ha contraatacado enumerando publicaciones de prensa sobre integrantes del Ejecutivo municipal que relacionan al alcalde, Carlos Velázquez, con la trama Púnica y un informe de la UCO cuando gobernó en Seseña. "Señores del PP, lecciones las justas. Esto no es una moción, es un ejercicio de hipocresía compartida", ha sentenciado la portavoz socialista, para tachar de "ejercicio de cinismo" el respaldo de Vox a la iniciativa.

"Es inadmisible"

Por parte del PP, José Manuel Velasco ha replicado que "nerviosos están los que no pueden salir a la calle a hacer un mitin como la señora Milagros Tolón". El edil popular ha calificado de "inadmisible" e "inaceptable desde el punto de vista personal, político e institucional" que una ministra alquile una VPO "sin haber residido en ella mientras tantas familias no tienen acceso a una vivienda", además de criticar que su único argumento "sea que un abogado le dijo que el alquiler era factible".

La bancada del PP y Vox votan a favor de reprobar a la ministra, a excepción de Florentino Delgado (Vox). Ayto. Toledo

Frente a las acusaciones del PSOE contra los medios, Velasco ha subrayado que ha sido la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que ha reconocido que no existe ningún contrato visado y ha abierto un expediente sancionador a la ministra. "Cuando se trate de fuego amigo hablen con su partido, ustedes sabrán por qué les interesa que salga ahora esta información", ha afirmado el concejal.

Velasco también ha aludido a las filtraciones internas de conversaciones en las que Tolón llama "perroflautas" a los toledanos y dice que "son un coñazo". Por todo ello, ha exigido a los socialistas que pidan disculpas a la ciudadanía por haber tenido en sus filas a "una persona que hace negocios con viviendas de VPO".

Desde Vox, el concejal Juan Marín ha respaldado la reprobación apelando a la normativa de la Junta y al propio código ético de conducta del PSOE, cuyo apartado 5, ha dicho, exige a los cargos públicos adecuar su actuación a la legalidad vigente y no perjudicar la reputación del partido.

Marín ha preguntado a los concejales socialistas si han comunicado estos hechos por su canal interno de denuncias o aplicado su protocolo de prevención del fraude, ironizando sobre la cultura del "cumplimiento, cumplo y miento", y ha concluido que Tolón "no puede continuar en el cargo de ministra ni encabezar la candidatura al Congreso".

Pese a su intervención, la posterior abstención de su compañero Florentino Delgado ha evidenciado la falta de unanimidad en su grupo.

"Una enemiga común"

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha justificado su abstención definiendo el debate como "el inicio del último mitin de campaña" de PP y Vox en Toledo, a quienes ha acusado de actuar "desde la atalaya de una moralidad indecente" tras haber vetado a su formación, ha afirmado, en los consejos de participación en noviembre.

Asimismo, Fernández ha aseverado con rotundidad que "es una indecencia tener una VPO y no vivir en ella", y ha reprochado al Gobierno local su política de vivienda con ejemplos, como votar en contra de declarar Toledo como zona tensionada, callar ante la recuperación de los terrenos de Adif para vivienda pública y promover "el hostal 2.0 de las 28 viviendas de Alamillos del Tránsito", además de rehabilitar "cinco zulo viviendas en conventos para que el Arzobispado ponga el precio que quiera".

Fernández también ha cuestionado la transparencia del Ejecutivo municipal señalando a cuatro millones de euros en contratos menores "adjudicados a dedo" y ha rematado incluyendo al Gobierno de Castilla-La Mancha en la ecuación contra Tolón: "Ustedes y la Junta solo tienen una enemiga en común, y ese es su problema".