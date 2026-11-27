El PSOE asegura que la Junta Electoral ha requerido al Ayuntamiento de Toledo retirar una publicación

El PSOE ha informado que la Junta Electoral de Zona de Toledo-Illescas ha estimado una denuncia contra el Ayuntamiento de Toledo y ha requerido a su alcalde, Carlos Velázquez, cabeza de lista del PP al Congreso, "la retirada inmediata de una publicación difundida a través de los canales institucionales del Consistorio".

Según expresan, la publicación incorpora "expresiones y valoraciones que exceden de la mera información objetiva sobre la actividad administrativa municipal".

Además, incluye "referencias susceptibles de ser consideradas como promoción de realizaciones o logros de gestión, así como manifestaciones de confrontación política".

Los socialistas han explicado que la Junta Electoral considera que con ello se vulneran las exigencias de neutralidad institucional establecidas en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por ello, aseguran que ha exigido al Ayuntamiento y a su alcalde que "de forma inmediata desde la notificación del acuerdo, retiren la publicación de la página web institucional y de cualquier otro canal o soporte de comunicación municipal".

Y ha recordado a los responsables municipales la obligación de "observar estrictamente el principio de neutralidad política durante el periodo electoral".

"La resolución pone de manifiesto el uso indebido de recursos públicos por parte del equipo de gobierno del PP en Toledo en plena campaña electoral, cuando su alcalde concurre como candidato al Congreso", han sentenciado los socialistas.