Importante cambio en los autobuses urbanos de Toledo por Navidad: se mantendrá hasta después de Reyes

Los autobuses urbanos de Toledo dejarán de tener sus cabeceras en Zocodover durante buena parte de la Navidad. El Ayuntamiento trasladará a Safont las paradas de inicio y final de las líneas que habitualmente operan en la céntrica plaza todos los viernes, sábados y festivos.

El cambio se aplicará desde las 18:00 horas de este viernes, aunque el horario de inicio podrá adelantarse en función de las necesidades de movilidad y de la afluencia de visitantes al Casco Histórico.

Aunque el encendido oficial del alumbrado navideño está previsto para este sábado, el dispositivo especial de movilidad se activa un día antes. El objetivo es facilitar los desplazamientos y evitar las complicaciones que puede provocar la mayor concentración de personas en el centro de la ciudad durante las fiestas.

La modificación afectará a las líneas de autobuses urbanos cuyas cabeceras se encuentran habitualmente en la plaza de Zocodover, que pasarán a operar desde las dársenas de Safont en las tardes de los días señalados. Por tanto, los usuarios que tengan previsto coger el autobús en el centro deberán tener en cuenta este cambio.

La Policía Local informará de las medidas especiales de movilidad previstas para estas fechas. Además, los viajeros podrán conocer las modificaciones del servicio a través de las pantallas informativas y las marquesinas.

Desde el Ayuntamiento recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y priorizar el uso del transporte público para acudir a las actividades incluidas en la programación navideña.