Parte de la fila antes de que Miniso abriese las puertas de su primera tienda en Toledo. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Fiebre por la apertura de la primera tienda de Miniso en Toledo: más de 200 jóvenes hacen cola hasta Zocodover

Más de 200 jóvenes han abarrotado este viernes la calle Comercio de Toledo para asistir a la inauguración de la primera tienda de Miniso en la ciudad, que ha abierto sus puertas a las cinco de la tarde en un local de 160 metros cuadrados que hasta hace pocas semanas albergaba un salón de juegos y apuestas.

El desembarco de la cadena china, que ha supuesto la creación de seis puestos de trabajo, ha generado tal expectación que la cola de clientes ha llegado hasta la plaza de Zocodover.

El lleno estaba asegurado tras la campaña de la marca en redes sociales, que ofreció un doble incentivo a los más motivados: un 20 % de descuento para los 100 primeros clientes y regalos para los 200 primeros asistentes.

El principal reclamo de Miniso es su catálogo de productos de inspiración asiática. Entre sus artículos estrella destacan los peluches, las figuras coleccionables en blind boxes (cajas sorpresa) y las colecciones con licencias oficiales de marcas como Sanrio (Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll), Disney, Marvel, Harry Potter, Barbie o Snoopy.

La oferta se completa con secciones de belleza y cuidado personal, papelería, menaje y decoración para el hogar, pequeños accesorios tecnológicos, artículos de viaje y una zona de alimentación con dulces y bebidas asiáticas.

Fundada en 2013 por el empresario chino Ye Guofu, Miniso cuenta ya con más de 5.000 establecimientos en más de 80 países.