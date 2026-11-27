En el aire la verbena de Fin de Año de Toledo: la Vega como alternativa a Zocodover a la espera del TSJCLM

A las puertas del encendido de luces, el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, ha presentado este viernes la programación de Navidad 2026-2027, una propuesta "con el objetivo de que todos los toledanos puedan disfrutar de estas fechas tan especiales, independientemente del barrio en el que vivan".

Bajo el lema 'Sigue la estrella de Toledo', esta programación refleja, según ha indicado, el compromiso del Ayuntamiento por consolidar a Toledo como uno de los grandes referentes de la Navidad patrimonial en España, aprovechando la singularidad de sus calles, plazas y monumentos, recuperando la esencia de estas fiestas y destacando las tradiciones.

En cuanto a la verbena de Fin de Año, García-Toledano ha planteado como escenario alternativo el Paseo de la Vega, a la espera de la aclaración que pueda realizar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tras la sentencia que dicta la prohibición/limitación de conciertos y otros eventos en la Plaza de Zocodover en horario nocturno.

El concejal ha señalado que "este año la iluminación navideña llegará a más barrios y a más zonas de la ciudad, atendiendo a las sugerencias de los vecinos y favoreciendo la diversificación de los recorridos de los visitantes, con el objetivo de que la actividad económica que generan estas fiestas beneficie a más establecimientos comerciales y hosteleros".

Este sábado 28 de noviembre, a las 18:30 horas, en la plaza de Zocodover se dará el pistoletazo de salida a la Navidad con el tradicional encendido del alumbrado navideño, que contará con la actuación de la Escuela Municipal de Música Diego Orti, un espectáculo de luz, una gran chocolatada y fuegos artificiales.

Zocodover se convertirá en uno de los principales atractivos de estas fiestas con su espectáculo de luz y sonido, que podrá disfrutarse hasta el 7 de enero. A ello se sumará el espectáculo de videomapping 'Sigue la estrella de Toledo', que se proyectará sobre la Puerta de Bisagra los días 4 y 5 de diciembre, con cuatro pases diarios, a las 19:00, 19:30, 20:00 y 20:30 horas.

Verbena de Fin de Año

García-Toledano ha asegurado que desde el Gobierno municipal pretenden seguir haciendo de la Navidad un motor de dinamización económica, cultural y social, pero, fundamentalmente, una oportunidad para hacer ciudad, fortalecer la convivencia y recuperar la ilusión de compartir nuestras tradiciones en familia. También ha asegurado que las actividades del próximo año están garantizadas "hasta el Corpus".

"A la espera de que nos pasen las aclaraciones, —la verbena de Fin de Año— sigue proyectada en la Plaza de Zocodover, pero si las aclaraciones nos dicen que 'no', ya está todo preparado para llevarla a la Vega sin ningún problema", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que se ha solicitado una aclaración por parte del Consistorio al TSJCLM para esclarecer si se refiere a todas las fechas del año o, por el contrario, contempla la exención acústica en 6 fechas festivas anuales establecidas por la Junta de Gobierno Local: Fin de Año, Verbena de Carnaval, orquesta del Corpus, concierto de la Noche de Patrimonio y Fiesta de la Virgen del Sagrario. En este sentido, ha señalado que "todas ellas están garantizadas en otra ubicación", dejando claro que el encendido de Navidad "no afecta", porque está fuera del horario nocturno.

En el caso de la Verbena de Carnaval en la capital, ha indicado que "cuando llegue el momento, podría ir a la Vega y al Ayuntamiento y haremos el flujo de esa forma". Preguntado por si la ubicación secundaria de los eventos a los que pueda influir esta limitación sería el Paseo de la Vega, ha señalado que si sería de esta forma, "porque son muy pocas fechas al año".

Medidas tomadas

El concejal ha enumerado acciones "para proteger y equilibrar la actividad, el ocio de la ciudad y la convivencia de los vecinos" en Zocodover, quitando "mercadillos y actos, y limitado a solo seis actos al año la actividad". También ha remarcado que "antes de llegar la sentencia, ya se colocó por parte de la Concejalía de Medio Ambiente un limitador certificado que controla el volumen de los espectáculos".

En La Peraleda, se han retirado los conciertos de la Semana de la Juventud en septiembre y se ha establecido "un sistema de control de sonido de las carpas para el Corpus que tiene un coste estimado de 12.000 euros".

En esta línea, se han retirado "las carpas de agosto sabiendo y asumiendo y sufriendo con los jóvenes esa pérdida de actividad que tanto nos gusta". En las terrazas de la Peraleda, se ha obligado a instalar pantallas de protección y limitadores para proteger "a los vecinos y la actividad juvenil", ha remarcado el concejal.

En la Plaza de Toros "también" se ha intervenido, prohibiendo "las pruebas de sonido a mediodía para proteger la siesta" y "se reordenó la iluminación exterior de la Plaza de Toros para que los focos no miraran a los vecinos colindantes".

Navidad en los barrios

Según ha detallado, la descentralización de las actividades volverá a ser uno de los ejes principales de la programación, acercando las propuestas de ocio a las familias y convirtiendo los barrios en protagonistas. Entre el 6 de diciembre y el 4 de enero se celebrarán diez jornadas de 'Navidad en los barrios', con talleres, manualidades, atracciones hinchables, música y espectáculos de circo en directo en Santa Teresa, Santa María de Benquerencia, Buenavista, Santa Bárbara, Azucaica, Antequeruela-Covachuelas, La Legua, Casco Histórico-San Antón, Valparaíso y Palomarejos.

Además, los días 22 y 23 de diciembre el tren turístico recorrerá, según ha afirmado, los diferentes barrios de la ciudad para disfrute de los más pequeños. El Circo de la Navidad volverá un año más y podrá disfrutarse de manera gratuita del 19 de diciembre al 6 de enero en el recinto ferial de Santa María de Benquerencia, en una carpa climatizada.

La oferta de ocio familiar se completa con la Feria Infantil del Paseo de Recaredo, que incluirá dos jornadas de feria sin ruido los días 9 y 10 de diciembre, la pista de hielo del Paseo de Sisebuto, el tradicional tiovivo de la plaza del Ayuntamiento y los mercados navideños.

Patrimonio y tradiciones

Según ha indicado, la programación municipal mantiene su apuesta por las tradiciones navideñas, con la inauguración de los belenes de Santo Domingo el Real, las Casas Consistoriales y la plaza de Zocodover el próximo 11 de diciembre.

El Teatro de Rojas acogerá el pregón de Navidad el 16 de diciembre, mientras que el día 17 se celebrará el XV Encuentro de Villancicos Escolares "Ciudad de Toledo" en el Centro Cultural San Marcos.

En cuanto a la música, ha señalado que también tendrá un especial protagonismo con el ciclo "Toledo Coral", que entre el 18 y el 28 de diciembre llenará de música iglesias, conventos y espacios culturales de la ciudad, destacando el concierto extraordinario de Navidad en la Catedral Primada, a cargo de la Capilla Musical de la Diócesis y los Seises.

La tradicional Ruta del Aguinaldo se celebrará el 23 de diciembre y el concurso de migas, el domingo 20 de diciembre en el Paseo de Recaredo, donde se ofrecerán migas gratuitas a los asistentes.

El 31 de diciembre, el concejal ha avanzado que Toledo despedirá el año con la XLIV San Silvestre Toledana. El 2 de enero tendrá lugar el pasacalles del Heraldo Real, antesala de una de las citas más esperadas por los niños toledanos, la gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que el 5 de enero partirá a las 18:00 horas desde Buenavista y finalizará en la Puerta de Bisagra.